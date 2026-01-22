“Mi familia sigue en riesgo”: madre de Alexander pide que no liberen al asesino de su hijo

GENERANDO AUDIO...

A más de dos años del asesinato de Alexander, un joven de 16 años ocurrido en Michoacán, su madre, Issis Nínive Ortiz Cortez, pidió públicamente a las autoridades que no liberen al presunto responsable, Jorge Luis Villalón Torres, alias el“Marino”, quien recientemente fue extraditado desde Canadá y ya se encuentra vinculado a proceso en México.

Durante una entrevista en “A las nueve en Uno”, previa a una conferencia de prensa, Ortiz Cortez recordó que desde el crimen no bajó la guardia y encabezó una búsqueda constante para lograr la detención del imputado, incluso ofreciendo recompensas y recabando información ciudadana. Señaló que el detenido huyó del país tras el asesinato y que su captura fue posible gracias a la coordinación entre autoridades y apoyo del público.

“Mi familia y yo seguimos en riesgo. Esta persona es un generador de violencia”, afirmó la madre de la víctima, quien solicitó a la Fiscalía General de la República, a la Fiscalía de Michoacán y al Poder Judicial que den seguimiento permanente al caso y eviten cualquier posibilidad de liberación.

