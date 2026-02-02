Tras caída del “Bótox”, la gente regresa a sus comunidades y aumenta precio del limón

GENERANDO AUDIO...

A casi dos semanas de la detención de César Alejandro, alias el “Bótox”, en los pueblos del valle de Apatzingán, donde sembró el terror por más de una década y provocó el desplazamiento forzado, la gente empieza a regresar a sus casas.

UnoTV recorrió, junto con el Ejército Mexicano, poblados como El Dorado, donde se pudo constatar el retorno paulatino y la nueva realidad que viven y en la que esperan, no haya más muertes ni extorsiones.

“Ojalá, pues sí, así que no haya un sucesor para esa persona, porque sí nos tienen de malas ya. Sí, ya estamos más tranquilos, más seguros, ya puede uno irse a trabajar a gusto porque ni trabajar lo dejaban a uno”. ¿La gente que en su momento se pudo haber ido, ya ha ido regresando? “Sí, regresó casi toda, algunos ya no regresaron”. Poblador de El Morado

En otros lugares como El Manzo, los negocios poco a poco empiezan a mejorar sus ventas sin el impuesto narco y con la presencia de soldados y guardias nacionales, quienes han instalado cuarteles e intensificado los recorridos con a pie y con unidades blindadas.

“Pues mucha seguridad, en esta parte ves mucha seguridad porque ya no es como antes que se escuchaba” ¿Sí ha mejorado con la presencia, las ventas? “Sí, sí, ya mejorado”. Locataria de El Manzo.

En El Guayabo, por ejemplo, han ido cesando los ataques con drones que en su momento destruyeron casas y negocios. Los jornaleros, tampoco han sabido de casos de minas sembradas en sus parcelas de limón.

“No, ahorita, gracias a Dios, hemos tenido muchísimo apoyo en la cuestión del Gobierno, pues en que desactivan parte de las cosas que pone la gente a veces allí. No sé en qué plan lo hagan pues, al final de cuentas, el jornalero es el que va hacia los campos. Por ese tema, mi función es, no sé cómo se llama, cargador de limón, fletero le nombran a uno, y temprano, cuando sale uno a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, nos hemos topado con el Gobierno”, Jornalero de Apatzingán.

Aumentó el precio del limón

Sin embargo, ha sido precisamente la industria citrícola la que más se ha beneficiado tras la captura del “Bótox”, pues el precio en el kilo del limón aumentó y la cuota disminuyó.

Aunque no mencionan su nombre, admiten que sin él les va mucho mejor.

“Por ejemplo, cuando lo detuvieron a él lo aumentaron como 4 pesos el kilo. Se aumentó ya 5 o 6, hasta 6 pesos se ha aumentado el precio del kilo para nosotros. ¿Ahorita en cuánto se los están comprando? “Ahorita estamos comprando a 16, 17 pesos”. Poblador de El Morado

Aunque en zonas como Los Alcaldes, el panorama aún es desierto y en Las Lomas de Los Hoyos siguen apareciendo mensajes de grupos y otros objetivos delincuenciales como un intento de mostrar presencia, las fuerzas federales mantendrán la vigilancia, tanto por tierra y aire.

