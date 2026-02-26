Trasladan a penal de Alto Impacto a 11 policías de Ecuandureo vinculados con el CJNG; el jueves tendrán audiencia

GENERANDO AUDIO...

Los 11 policías municipales de Ecuandureo detenidos por su probable relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron trasladados al Centro de Alta Seguridad para el Delito de Alto Impacto No. 01, con sede en Charo, Michoacán.

UnoTV pudo confirmar con fuentes al interior de la Fiscalía General del Estado que los agentes enfrentan cargos por delitos contra la salud en su modalidad de portación de drogas.

Asimismo, se pudo conocer que este jueves será la audiencia para definir la situación jurídica de los oficiales del municipio de Ecuandureo, detenidos el lunes por la Guardia Civil.

Tras rendir su declaración en la fiscalía michoacana, bajo un fuerte dispositivo de seguridad fueron trasladados al penal donde pasarán la noche.

Entre los detenidos se encuentra Jorge Andrés Valencia, director de la corporación. El resto de los aprehendidos, con edades que van de los 18 a los 35 años, son originarios del Estado de México, Jalisco y Michoacán.

Además de este delito, los policías son señalados de presuntamente operar a favor del CJNG al permitir los bloqueos y quemas de unidades en esa región, así como filtrar información de los operativos.

