Rinden homenaje a Karla, oficial de la Guardia Civil que murió durante operativo contra el “Mencho”

GENERANDO AUDIO...

Guardia Civil de Michoacán despide a Karla Lorena Patiño Foto: César Cabrera

Con honores, en medio de una ceremonia emotiva, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán despidió a Karla Lorena Patiño Gutiérrez, oficial de la Guardia Civil que perdió la vida durante los operativos en contra de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho“.

El Subsecretario de Investigación Especializada, Rafael Toriz Lule mencionó una breve semblanza de la oficial:

“En noviembre de 2023, ingresó a la Secretaría de Seguridad Pública en el municipio de Pátzcuaro donde se desempeñó en el área de prevención del delito. Como madre, fue el pilar de su familia, enseñando con su ejemplo el valor del amor, el trabajo y el sacrificio personal por la seguridad de la ciudadanía y la honestidad, que es lo más importante”

La oficial de 34 años, madre de tres hijas y originaria de Zacapu, fue recordada por su vocación, disciplina y compromiso como policía estatal, destacando su formación dentro del Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial.

Operativo contra el “Mencho” y fallecimiento de oficial de Guardia Civil

Estaba adscrita al Grupo de Apoyo y Reacción de la Subsecretaría de Investigación Especializada, muriendo en el cumplimiento de su deber al desplazarse hacia el municipio de Zamora el pasado fin de semana.

“La policía Karla Lorena Patiño Rodríguez, deja una huella imborrable en nuestra institución. Su sacrificio no será en vano. Hoy nos unimos para fortalecer nuestro propio compromiso con la seguridad, honrando su memoria en el trabajo diario” refirió Toriz Lule.

Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán ofrece respaldo a familia

El secretario de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina, dedicó unas palabras para la oficial caída, así como a sus familiares, manifestando que contarán con el respaldo de la institución.

“Decirles que esta es y va a ser su casa. La Guardia Civil los abraza como la familia que somos y como la familia que ustedes integran dentro de este cuerpo. Sentimos un profundo sentimiento y debo decirles que nos sentimos orgullosos de formar policías, de formar a una mujer, una madre ejemplar, a una policía que demostró siempre su lealtad y su disciplina, amor a su país, amor a su uniforme”

Acto solemne de despedida a Karla

En esta emotiva ceremonia, un helicóptero sobrevoló las instalaciones de la dependencia, mientras que el féretro con el cuerpo de Karla Lorena recorrió por última vez las instalaciones donde se formó.

Múltiples coronas de flores enviadas por cada uno de los agrupamientos e incluso, de la propia Fiscalía General del Estado, rodearon el féretro que al frente tenía dos fotografías de la oficial.

La bandera tricolor que cubría el féretro fue entregada en manos del propio Cruz Medina a la madre de Karla Lorena, luego de montar una guardia honor, dar paso a un toque de diana y lanzar disparos de salva a modo de homenaje.

Para sus compañeros, queda como recuerdo su compromiso, su valor que trascendió las misiones a las que fue enviada.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.





