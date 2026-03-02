Vinculan a proceso a “El Kaoz” y Alan N. por crimen de Carlos Manzo; defensa apelará

GENERANDO AUDIO...

Vinculan a proceso a “El Kaoz” y Alan N. por caso Carlos Manzo. Foto: UnoTV

Alan Benjamín N. y Alejandro Baruc N., alias El Kaoz, fueron vinculados a proceso este domingo en Morelia, Michoacán, por su probable participación en el secuestro y asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, según informó la Fiscalía General del Estado. Además, se les dictó prisión preventiva oficiosa y se fijó un plazo de dos meses para concluir la investigación complementaria.

La audiencia duró ocho horas y se realizó de manera privada, sin acceso a medios de comunicación, para proteger la integridad de los testigos, de acuerdo con los agentes del Ministerio Público. Entre los involucrados en el caso se encuentran Josué N. y Ramiro R., amigos y presuntos reclutadores del homicida de Manzo.

La defensa de El Kaoz confirmó a unotv.com que van a apelar el fallo, teniendo tres días para ello, pues consideraron que hubo fallas en el debido proceso. Señalan que se les negó la entrevista con tres testigos, incluyendo una enfermera y un perito en criminalística, quienes no pudieron declarar por supuesta enfermedad de influenza. La defensa también acusó parcialidad del juez y solicitó que no participara en la resolución del caso ni en futuras audiencias.

La Fiscalía mantiene que todas las medidas se tomaron para garantizar la seguridad de los involucrados y la integridad del proceso. El caso sigue bajo investigación y se espera que en las próximas semanas se presenten nuevas diligencias y pruebas complementarias.

