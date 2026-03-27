Activista Sandra Rosa Camacho sí tenía protección, botón de pánico y “de vez en cuando” vigilancia“ en casa: Alcalde de Temoac

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Tras el asesinato de la activista y excandidata Sandra Rosa Camacho en el municipio de Temoac, Morelos, el presidente municipal, Valentín Lavín Romero, aseguró, en entrevista con el periodista Juan Rivas, que no considera que las autoridades hayan abandonado a la víctima y afirmó que, hasta donde tiene conocimiento, sí contaba con medidas de protección.

El alcalde sostuvo que, desde el ámbito municipal, siempre hubo disposición de diálogo con la activista, quien también se desempeñaba como delegada de una comunidad del municipio.

“Con la persona ya fallecida, que ocurrió el día de ayer, estuvimos siempre abiertos al diálogo, siempre con la mejor disposición. Ella era delegada de la comunidad, precisamente, de Temoac. Yo nunca tuve un problema con ella. Yo creo que desde el gobierno estatal se brindó lo que en ese momento pudieron brindarle, el apoyo necesario”, dijo el funcionario.

La activista contaba con un botón de pánico y vigilancia ocasional

El presidente municipal también señaló que, según la información que tenía, la activista contaba con un botón de pánico y en ocasiones había vigilancia en su domicilio, aunque no de manera permanente.

“Mira, hasta donde yo tengo entendido, ella contaba con un botón de pánico, hasta donde tengo entendido. O sea, obviamente, pues no existió una buena relación con la persona y sí sabía que en ese sentido había pedido protección y de vez en cuando le custodiaban la casa, no de manera permanente, pero sí de cierto modo, pues es lo que se decía. “Yo ni siquiera, y lo digo con todo respeto, sabía dónde vivía la señora”, explicó Lavín Romero, quien explicó que su voz se escucha afectada debido a secuelas de un atentado que sufrió a inicios de año.

Sandra Rosa Camacho fue asesinada la tarde del jueves en el municipio de Temoac, Morelos, tras una agresión con arma de fuego. La víctima había denunciado previamente amenazas y extorsiones en la zona y en un video difundido en redes sociales pidió apoyo y seguridad a las autoridades estatales.

Tras el ataque, la Fiscalía de Morelos inició las investigaciones bajo el protocolo de feminicidio, mientras que autoridades estatales y federales informaron que se mantendrá la coordinación para esclarecer el crimen.

Reconoce que no tenía una buena relación con la activista

Durante la entrevista, el alcalde reconoció que no existía una relación cercana con Sandra Rosa Camacho, aunque aseguró que siempre se le invitó a trabajar de manera coordinada con el gobierno municipal.

“Nunca tuvo una disposición de acercarse con nosotros. Yo siempre le abrí las puertas del municipio para trabajar de manera coordinada. Siempre lo hemos hecho con los ayudantes municipales de las cuatro comunidades, pero pues ella siempre estuvo, por así decirlo, tergiversando de cierta manera la información. Para mí nunca resultó algo incómodo, tan es así que pues nunca la confronté, nunca le dije nada. Todo lo contrario, siempre se le dijo que tenía las puertas abiertas ahí para dialogar”, afirmó.

Y explicó que la activista había participado en el proceso electoral anterior y posteriormente ganó la elección como delegada, proceso que, dijo, fue respetado por el gobierno municipal.

Inseguridad y extorsiones en el municipio

El presidente municipal también habló sobre la situación de seguridad en el municipio y afirmó que ha denunciado extorsiones y amenazas ante las mesas de seguridad regionales.

“Yo mismo he denunciado y denuncié en algún momento ante las mesas de seguridad que la gente estaba sufriendo de extorsión, que la gente estaba siendo amenazada. Yo mismo fui prácticamente atentado. Uno de mis negocios fue balaceado y fue quemado. Una farmacia de un familiar mío, igual, disparos. Estoy viviendo momentos de inseguridad. Como tal no ando protegido, por así decirlo. También soy una persona de carne y hueso”, comentó durante la entrevista.

El alcalde señaló que pidió a la Fiscalía realizar las investigaciones con imparcialidad tras el asesinato de la activista.

Además, Lavín Romero relató que el 31 de enero de este año sufrió un atentado en el que recibió un disparo en el abdomen, lo que le provocó complicaciones de salud y cirugías.