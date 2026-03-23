Video: corren a secretaria municipal de Cuautla; agredió a una mujer

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En Cuautla se viralizó el video de una agresión. Foto: Getty Images / Ilustrativa

En Cuautla, Morelos, la polémica se desató luego de que la secretaria municipal Briss Mahalalelh agrediera a una mujer, presuntamente, porque la joven se burló de ella en oficinas de la Secretaría. Por estos hechos, la funcionaria fue separada del cargo.

Video en Cuautla, Morelos

La grabación fue compartida en diversas cuentas de redes sociales. En las imágenes se observa a la entonces secretaria municipal encarar a una joven. “Niñita estúpida. Te vuelves a reír y te parto tu ma…”, se escuchó en el video.

Posteriormente, comenzó un forcejeo. Briss Mahalalelh lanzó varios golpes; “eso no te lo voy a permitir, suéltame”, dijo la víctima. Sin embargo, la agresión continuó.

El video se viralizó rápidamente durante el fin de semana, por lo que la secretaria municipal fue destituida, según indicaron medios locales de Morelos.

Aún se desconoce con exactitud cuándo ocurrieron los hechos.

¿Qué dijo el Ayuntamiento de Cuautla?

En un comunicado del 20 de marzo, el Ayuntamiento de Cuautla informó que se nombró a Rafael Moreno Hurtado como secretario municipal; sin embargo, no mencionó el incidente con Briss Mahalalelh y únicamente agradeció su participación.

“El ajuste responde a la necesidad de consolidar una coordinación más efectiva entre las dependencias municipales, permitiendo una mejor articulación de esfuerzos, así como el seguimiento oportuno a los programas y acciones emprendidas por la administración. En su nueva encomienda, el secretario municipal tendrá a su cargo la conducción de los procesos administrativos internos, contribuyendo al orden institucional, la gobernabilidad y el fortalecimiento de la toma de decisiones en beneficio de la ciudadanía”.

“Por su parte, la administración municipal agradeció el desempeño de la maestra Briss Mahalalelh Rojas de la Cruz durante su gestión al frente de la Secretaría Municipal”.

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