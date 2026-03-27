Matan a la activista Sandra Camacho tras denunciar cobro de piso en Morelos

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Sandra Rosa Camacho era activista y la mataron en Morelos. Foto: Especial

En Morelos, la tarde del jueves fue asesinada Sandra Rosa Camacho, activista y quien fuera candidata a la presidencia municipal de Temoac por el Partido del Trabajo (PT) en el pasado proceso electoral.

¿Qué se sabe del asesinato en Morelos?

Alrededor de las 14:30 horas se reportó una agresión con arma de fuego en la Privada Terán, ubicada en el barrio de San José, donde se alertaba sobre una mujer lesionada por impactos de bala. En un video publicado en redes sociales se observó a la activista denunciar casos de extorsión a la gobernadora Margarita González Saravia y dijo que su vida estaba en riesgo.

Al lugar acudieron cuerpos de emergencia; sin embargo, al valorar a la víctima confirmaron que ya no contaba con signos vitales, debido a las heridas que presentaba.

Tras el ataque, la zona fue acordonada por elementos de seguridad, mientras que personal de la Fiscalía Especializada en Feminicidios realizó las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo e inicio de las investigaciones.

En el sitio, se confirmó que la víctima era Sandra Rosa Camacho, excandidata del PT a la alcaldía de Temoac, quien ya había denunciado amenazas en su contra por parte de integrantes de grupos criminales de la zona.

La Fiscalía de Morelos “agotará las líneas de investigación en torno a los hechos en los que perdiera la vida Sandra Rosa Camacho Flores, suscitados en el municipio de Temoac. Las indagatorias se desarrollarán con los criterios que marca el Protocolo de Actuación con Perspectiva de Género para el delito de Feminicidio”, indicó en un mensaje en redes sociales.

En tanto, el Gobierno de Morelos condenó el ataque y se estableció coordinación entre los tres órdenes de gobierno para que este hecho sea esclarecido y sancionado conforme a derecho.

“El Gobierno del Estado de Morelos condena enérgicamente y lamenta profundamente la agresión armada directa en la que perdió la vida Sandra Rosa Camacho Flores, habitante del municipio de Temoac y reconocida líder social”.

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