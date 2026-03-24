Gobierno de Morelos y UAEM acuerdan acciones para seguridad universitaria

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Autoridades buscan garantizar seguridad de estudiantes. Foto: Oscar Guadarrama

El Gobierno de Morelos, encabezado por Margarita González Saravia, y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), firmaron este lunes un convenio como parte del Plan Integral de Seguridad Universitaria, que contempla acciones en facultades, escuelas y unidades académicas.

A nombre de la institución, la rectora Viridiana Aydeé León Hernández destacó que la seguridad y la educación deben atenderse de forma integral.

“Este marco de colaboración pone el acento en la educación, en la garantía de tener espacios seguros y en el respeto a la autonomía institucional”, señaló.

¿Qué incluye el Plan Integral de Seguridad Universitaria en Morelos?

El plan presentado por el gobierno estatal involucra al menos siete secretarías y se estructura en dos ejes principales: Infraestructura de Seguridad y Prevención y Bienestar.

De estos se desprenden 14 acciones integrales que impactarán en 39 campus y distintos centros de educación superior en el estado.

Entre las principales medidas destacan:

Creación de módulos de seguridad en nueve puntos

Instalación de más de 5 mil cámaras de videovigilancia

Dos arcos de seguridad con cámaras LPR conectadas al C5

Postes de monitoreo inteligente con botones de pánico

Presencia de 24 elementos de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar (PIBA)

La firma del convenio permitirá avanzar en los trámites administrativos para la implementación de estas acciones.

Gobierno de Morelos destaca coordinación con la UAEM

La gobernadora Margarita González Saravia afirmó que el acuerdo se construyó a partir de diagnósticos universitarios y el acompañamiento de especialistas.

“Este convenio nace de la convicción de generar condiciones de seguridad, respeto y diálogo para toda la comunidad universitaria”, indicó.

UAEM subraya prevención y cultura de paz en universidades

Por su parte, la rectora de la UAEM celebró la puesta en marcha del plan, al señalar que no solo contempla acciones de seguridad, sino también estrategias de prevención.

“Se busca fortalecer la infraestructura, pero sobre todo impulsar una cultura de paz en los entornos universitarios”, añadió.

Paro en la UAEM continúa pese a firma de convenio

Aunque se concretó el acuerdo, la mayoría de escuelas y facultades de la UAEM se mantienen en paro indefinido.

En redes sociales, estudiantes han comenzado a solicitar diálogo para retomar actividades académicas, sin que hasta el momento exista una fecha definida para el regreso a clases.

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