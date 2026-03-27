Inicia diálogo entre resistencia estudiantil de la UAEM y autoridades universitarias

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Diálogo en la UAEM. Foto: Uno TV

Con la finalidad de llegar a acuerdos que permitan retomar labores con seguridad y evitar la pérdida del semestre, este viernes dio inicio una mesa de diálogo entre una comisión de la resistencia estudiantil y autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Luego de 26 días de paro en la mayoría de las facultades y unidades académicas, tras los feminicidios de Kimberly y Karol, el primer punto en la mesa de diálogo es un acuerdo de garantía de no represalias a los jóvenes que participaron en la resistencia.

“Por ello, confiamos en que este espacio pueda desarrollarse con disposición, responsabilidad y voluntad de construcción de acuerdos. En coherencia con lo que este movimiento ha sostenido públicamente, consideramos que las garantías de no represalias constituyen una condición fundamental para el desarrollo de este proceso. En ese sentido, es importante precisar que para la comunidad estudiantil, dichas garantías deben contar con elementos mínimos de certeza, ser públicas, colectivas, expresas y con la debida validez institucional”, representante estudiantil.

Durante la sesión, llevada a cabo en el Seminario Conciliar de San José, al norte de Cuernavaca, los estudiantes presentaron diversos puntos en un convenio, el cual deberá ser publicado en Órgano Informativo Universitario para que tenga validez.

Una vez realizada la publicación, y sentadas las bases de manera jurídica para el convenio, entonces se darán fechas para continuar las mesas de trabajo sobre un pliego petitorio que será presentado por los estudiantes en los próximos días.

También se trabajará sobre un plan para evitar la pérdida del semestre.

“Por ello, reiteramos un compromiso particular de la rectora, un compromiso institucional firme: no habrá represalias para ninguna persona integrante de nuestra comunidad universitaria que haya participado, que participe en este proceso, este compromiso no es solo una declaración, es una responsabilidad que asumimos con toda seriedad”, Viridiana Aydeé León Hernández, rectora de la UAEM.

La reunión terminó con la aceptación de las autoridades universitarias de publicar el documento de no represalias, el cual tendrá validez a partir de este viernes y será retroactivo a la fecha de inicio del movimiento.

Los estudiantes mostraron su disposición a realizar de manera pronta las mesas de trabajo, incluso en esta temporada vacacional, para reiniciar lo más pronto posible las clases.

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