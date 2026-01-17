Agresión contra agentes en Jiutepec no quedará impune: fiscal de Morelos

GENERANDO AUDIO...

Agentes fueron atacados en Jiutepec, Morelos. Foto: Cuartoscuro

La agresión contra agentes de Investigación Criminal de la Fiscalía de Morelos, ocurrida la tarde del jueves en Jiutepec, que dejó un agente muerto y otro herido, no quedará impune, aseguró el fiscal Fernando Blumenkron Escobar, al confirmar que ya se realizan las investigaciones correspondientes.

Fiscalía de Morelos confirma investigación por ataque en Jiutepec

El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, informó que los agentes de Investigación Criminal realizaban labores oficiales cuando fueron atacados. Señaló que este hecho no solo representa una agresión contra la institución, sino también contra la sociedad en general.

El titular de la Fiscalía subrayó que combatir la impunidad es una prioridad y que este tipo de ataques no quedarán sin castigo.

“Tenemos reservada esa información, sin embargo, debo decirte que estamos empeñados en que este hecho no quede impune, que este tipo de agresiones en contra de los compañeros, pero también en contra de la sociedad, no quede sin castigo. La impunidad es lo que debemos combatir en la Fiscalía y en todas las instancias de Seguridad Pública”, Fernando Blumenkron Escobar, fiscal general de Morelos

El ataque dejó como saldo un agente sin vida y otro gravemente herido, quien permanece hospitalizado. El fiscal fue entrevistado momentos después de acudir al Hospital General Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Cuernavaca, en donde reiteró todo el apoyo de la institución para los familiares del agente que se encuentra en terapia intensiva.

“Venimos a ver a uno de nuestros compañeros de la Agencia de Investigación Criminal que el día de ayer fueron agredidos, él se encuentra hospitalizado en el Seguro Social. Venimos a hablar con la familia de él, particularmente para comentarles todo el apoyo que tienen de la Fiscalía del estado, desde el día de ayer hemos estado al pendiente, cuando sucedieron los hechos, a lo largo de las horas en la noche, aquí, con los doctores y personal directivo del Seguro Social”, Fernando Blumenkron Escobar, fiscal general de Morelos

La Fiscalía ha reservado la información acerca de la investigación que los elementos estaban realizando, por lo que no se tienen mayores datos, aunque los peritajes en torno a la agresión continúan.

