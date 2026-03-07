Alumnos que inhalaron presunta cocaína en clase se disculpan en nuevo video; escuela aclara el caso

GENERANDO AUDIO...

Alumnos de CBTA 190 de Morelos se disculpan. foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Un nuevo video de los alumnos que se hicieron virales por presuntamente inhalar cocaína dentro de un salón de clases del CBTA No. 190, en Morelos, comenzó a circular en redes sociales.

En la grabación, el estudiante que filmó el primer video y los dos jóvenes que consumieron la sustancia aparecen para ofrecer disculpas y deslindar a la escuela de lo ocurrido, asegurando que la responsabilidad fue únicamente de ellos.

Alumnos admiten error y ofrecen disculpas

En el segundo video, los tres estudiantes aparecen en distintas tomas para reconocer lo sucedido y pedir disculpas a la comunidad escolar.

El alumno que grabó el primer video aseguró que la institución no tuvo responsabilidad en lo ocurrido.

“Sé que me equivoqué, sin embargo admito mi error y me gustaría dejar en claro que la escuela no se equivocó, quien se equivocó fuimos nosotros”, dijo.

También afirmó que su intención al hablar públicamente es “limpiar la imagen del plantel”.

Por su parte, la estudiante que aparece en la grabación donde presuntamente se consume la droga dijo que acepta las consecuencias de sus actos y ofreció disculpas a directivos y maestros.

“Admito mi error… estoy muy arrepentida de lo que sucedió y quiero pedir una disculpa a los directivos del plantel y a los maestros”, señaló.

Otro de los alumnos que aparece en el video se identificó como Noé Abizaí y aseguró que la escuela ya tomó medidas disciplinarias tras lo ocurrido.

Escuela aclara que el caso aún se analiza

Tras difundirse esta segunda grabación, la dirección del CBTA No. 190 emitió un comunicado dirigido a madres y padres de familia.

En el documento, la institución señaló que el caso sigue siendo analizado y que la escuela mantiene su compromiso con la seguridad y la formación de los estudiantes.

Además, aclaró que la supuesta expulsión de los jóvenes, mencionada en el video, aún no es información confirmada.

“El segundo video que circula en redes sociales respecto a una expulsión de los estudiantes no es información verídica, ya que hasta ahorita seguimos trabajando la situación”, indicó la dirección del plantel.

Convocan a reunión con padres de familia

La escuela también pidió evitar difundir rumores o información no confirmada, al considerar que esto puede generar preocupación entre la comunidad educativa.

Ante la polémica generada por el caso, la dirección del plantel convocó a una reunión extraordinaria con padres y madres de familia para abordar la situación.

El encuentro está programado para el lunes 9 de marzo a las 8:30 de la mañana en la explanada del plantel, donde autoridades escolares informarán sobre las medidas y el seguimiento del caso.

