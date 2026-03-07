Viralizan video de estudiantes presuntamente inhalando droga en escuela de Morelos

GENERANDO AUDIO...

Viralizan video de jóvenes presuntamente drogados. Foto: Cuartoscuro|Ilustrativa

En redes sociales se viralizó un video que presuntamente muestra a estudiantes de bachillerato presuntamente inhalando una sustancia blanca dentro de un salón de clases del CBTA 190, de Ocuituco, Morelos. En las imágenes aparece un joven y una joven sentados en sus butacas, mientras alrededor la actividad en el aula sigue con aparente normalidad.

El clip dura apenas 24 segundos y fue publicado en la cuenta de X @Mor_en_lucha. Hasta las 19:00 horas de este viernes, acumulaba cerca de un millón de visualizaciones. En el post, el usuario expresa su preocupación por la presunta venta y consumo de droga en menores; además, acusa a las autoridades de inacción por no actuar en este tipo de casos, donde “se conoce ubicación y nombres de distribuidores”.

Video de presuntos estudiantes en aula de Ocuituco se vuelve viral

En el clip se observa a varios jóvenes con uniforme deportivo escolar dentro de un salón. Frente a dos de ellos, que permanecen sentados, hay varias líneas de una sustancia blanca colocadas sobre teléfonos celulares, aparentemente cocaína, mismas que, presuntamente, inhalan por la nariz con ayuda de una especie de popote.

Sin embargo, hasta ahora no se ha confirmado de manera oficial si el video es real, si en verdad ocurrió en ese plantel o si se trata de una escena montada, por lo que no se puede dar por hecho que los alumnos estuvieran consumiendo cocaína.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.