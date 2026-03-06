Localizan con vida a Alondra María Stephanye, alumna de la UAEM desaparecida en Morelos

GENERANDO AUDIO...

Foto: Fiscalía Morelos

La Fiscalía General del Estado de Morelos informó que localizó con vida a la estudiante de la UAEM Alondra María Stephanye Contreras Galarza. Mediante un mensaje en sus redes sociales, la autoridad indicó que se desactivó el Protocolo Alba.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Morelos no ha indicado detalles sobre el estado de salud de Alondra María Stephanye.

Mensajes en redes sociales

Antes del anuncio de la Fiscalía, una cuenta que supuestamente pertenece a Alondra María publicó que no estaba desaparecida; simplemente se había alejado de su familia por diversos motivos.

“Hola a todos. Hago esta publicación para aclarar que no estoy desaparecida ni me ha pasado nada malo. Me encuentro perfectamente bien. He decidido alejarme de mi casa por motivos personales. Les pido de la manera más atenta que dejen de difundir información falsa sobre mi desaparición, ya que esto solo genera una alarma innecesaria. Estoy sana, a salvo y en contacto con quien yo decido estarlo. Agradezco su comprensión y respeto a mi privacidad”.

Tras el aviso de la autoridad, la cuenta asociada a Alondra reposteó el anuncio de la Fiscalía de Morelos.

En respuesta a un comentario, indicó que habló con su mamá y con la Fiscalía: “Ya hablé con mi mamá, (le dije) que estoy bien, pero ella insiste en seguir haciendo escándalo… ya incluso hablé con la Fiscalía, muchas gracias por preocuparte”.

Pese a los mensajes, la autoridad sigue sin precisar más sobre el tema

Desaparición de estudiantes en Morelos

La desaparición y posterior asesinato de dos jóvenes de esta universidad en la última semana, ha aumentado la preocupación de la familia de Alondra, que pide colaboración para su localización.

El secretario de gobierno de Morelos, Édgar Maldonado Ceballos, afirmó que el Gobierno no tiene confirmado que sea real la publicación.

“Hemos estado en constante contacto con la Fiscalía en donde nos han comentado que están también a su vez con la familia de la estudiante como con las autoridades universitarias específicamente de la Facultad de Nutrición. Estamos esperando que nos otorguen más información al respecto y que próximas horas tengamos resultados positivos de esta búsqueda”.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.