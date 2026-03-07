“No llegamos todas”: rumbo al 8M alertan por feminicidios en Morelos

GENERANDO AUDIO...

Las cifras de feminicidios en México continúan siendo preocupantes. Tan solo en enero de 2026 se reportaron 54 víctimas en todo el país, de acuerdo con registros oficiales. Los estados con mayor concentración de casos fueron Sinaloa, Ciudad de México y Estado de México.

Para hablar de ello, rumbo al Día Internacional de la Mujer, Zaira Hernández, integrante de la colectiva feminista Morras contra la violencia institucional, en Noticias en Claro aseguró que la violencia contra las mujeres mantiene a muchas con miedo y en constante riesgo.

Zaira mencionó que la situación de inseguridad en Morelos es insostenible, por lo que, desde hace años, han denunciado los constantes casos de violencia. No obstante, señaló que la Fiscalía se niega a calificar algunos casos como feminicidio.

En Morelos, la Fiscalía se niega a reconocer los delitos contra algunas compañeras contra feminicidios. Muchas veces los ponen como si fueran suicidios u homicidios. Tenemos más feminicidios de los que se reportan.

“En Morelos, no llegamos todas”

De igual forma, Hernández agregó que, con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia de México, “no llegaron todas”. Recordó que faltan varias mujeres, como Karol, Kimberly, Viridiana y muchas más.

Asimismo, la integrante del colectivo feminista hizo una invitación de cara al Día Internacional de la Mujer. Convocó este 8M a salir de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos rumbo al Palacio de Gobierno, para exigir justicia por todas las mujeres.

Por último, Zaira Hernández mencionó que las condiciones de seguridad no han sido sencillas, tras las constantes amenazas de muerte.

Constantemente hay esta intimidación. Compañeras han recibido mensajes donde se menciona que, si tomamos una facultad más, van a desaparecer a una compañera más. Afortunadamente sabemos que con unidad vamos a salir de la violencia que vivimos en Morelos.

