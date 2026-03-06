Vinculan a proceso a Jared Alejandro por desaparición forzada de Kimberly

GENERANDO AUDIO...

Foto: X @Fiscalia_Mor

Una jueza de Control y Juicio Oral determinó este viernes vincular a proceso a Jared “N”, por el delito de desaparición forzada de personas en agravio de Kimberly, joven universitaria desaparecida el 20 de febrero y posteriormente asesinada.

Durante la audiencia, que duró aproximadamente una hora, la jueza determinó que hay elementos suficientes para suponer que el imputado tuvo participación en la desaparición de la joven.

De acuerdo con los datos presentados por la Fiscalía General, Jared mantuvo una relación sentimental con la joven y, tras su ruptura, había hecho llamadas amenazantes a Kimberly.

De acuerdo con testigos, Kimberly y Jared mantuvieron una discusión cuatro días antes de la desaparición de la joven.

Además, durante un cateo realizado en el domicilio del imputado, encontraron la identificación oficial de la joven.

De acuerdo con las investigaciones realizadas, la madrugada siguiente a la desaparición, la tarjeta SIM de la joven fue insertada en un teléfono que también hallaron en el domicilio del imputado.

La jueza dio un plazo de tres meses para el cierre de la investigación y mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva.

