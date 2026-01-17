Asaltan a sacerdote en Jiutepec; le roban su moto BMW afuera de la iglesia

GENERANDO AUDIO...

Un sacerdote fue asaltado afuera de la iglesia. FOTO: Getty

La noche del viernes 16 de enero, un sacerdote de la iglesia San José Obrero fue víctima de un asalto armado en la colonia Otilio Montaño, en el municipio de Jiutepec, Morelos. El hecho ocurrió cuando el religioso salía del recinto religioso y fue interceptado por dos sujetos.

De acuerdo con la información disponible, los agresores portaban cascos negros y amenazaron al sacerdote con un arma de fuego, lo que le impidió oponer resistencia. Tras cometer el robo, los responsables huyeron del lugar con rumbo desconocido.

Asalto a sacerdote en Jiutepec ocurrió afuera de iglesia San José Obrero

El robo al sacerdote se registró justo cuando abandonaba la iglesia San José Obrero, momento en el que fue interceptado por dos hombres a bordo de una motocicleta. Bajo amenazas, los sujetos lo despojaron de su vehículo, una motocicleta BMW G 310 modelo 2024, de color gris, y escaparon sin ser detenidos.

Hasta el momento, las autoridades no reportan personas lesionadas ni detenidos por este asalto en Jiutepec. El sacerdote no presentó heridas tras el ataque, según los primeros reportes.

Las autoridades locales ya iniciaron las investigaciones correspondientes para dar con los responsables del robo. No se ha informado si existen cámaras de videovigilancia en la zona que puedan aportar datos para la identificación de los agresores.

El caso se mantiene en seguimiento por parte de las corporaciones de seguridad del municipio de Jiutepec, mientras continúan las labores para localizar la motocicleta robada y esclarecer los hechos ocurridos en la colonia Otilio Montaño.

