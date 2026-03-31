Asaltan al rector de la Univac en Cuernavaca; “me puso una pistola en la cabeza”, denunció

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Asaltan a Jorge Arizmendi, rector de Univac, en Cuernavaca FOTO: Getty

El rector de la Universidad del Valle de Cuernavaca, Jorge Arizmendi, denunció que fue víctima de un asalto la tarde de este domingo en Cuernavaca, Morelos, mientras se encontraba estacionado dentro de su automóvil. El propio académico dio a conocer lo ocurrido a través de un video en redes sociales.

Según su testimonio, Arizmendi tenía el vidrio de su vehículo abajo cuando un hombre a bordo de una motocicleta se acercó, lo apuntó con un arma y le quitó un reloj de alta gama. Después del robo, el agresor escapó del lugar, sin que hasta ahora se haya informado sobre alguna detención.

“Hace aproximadamente cinco minutos estaba estacionado y tenía mi brazo afuera, pasan una moto y me pone una pistola en la cabeza y me quita un reloj de buena gama”, relató en su video.

Asalto a Jorge Arizmendi reaviva la preocupación por la inseguridad en Morelos

En el video compartido en sus redes sociales, Jorge Arizmendi relató cómo ocurrió la agresión y lamentó el ambiente de inseguridad que, dijo, se vive en Morelos. El caso fue expuesto por el propio rector.

El hecho vuelve a colocar en la discusión pública la situación de seguridad en Morelos y los resultados de la estrategia aplicada en el estado. La denuncia del rector de la Univac también abrió cuestionamientos sobre la persistente ola delictiva que afecta a la entidad.

Hasta el momento, no hay un posicionamiento oficial de las autoridades sobre el asalto denunciado por el rector de la Universidad del Valle de Cuernavaca. Tampoco se ha informado sobre algún operativo, investigación o línea de acción relacionada con el caso.

Arizmendi pidió a las autoridades y a la gobernadora intervenir para poner un alto a la violencia. Su mensaje se sumó a la preocupación por los hechos delictivos que continúan registrándose en Morelos.

Por ahora, el caso permanece únicamente con la versión difundida por el propio rector en redes sociales, en espera de una respuesta oficial por parte de las autoridades estatales o municipales.

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