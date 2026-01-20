Tarjeta de circulación digital en Morelos; ve cómo tramitarla

GENERANDO AUDIO...

En Morelos, ya se puede sacar la tarjeta de circulación digital. Foto: Gettyimages

El Gobierno de Morelos informó que ya se puede tramitar la tarjeta de circulación de forma digital, sin filas y sin la necesidad de acudir a una oficina. Aquí te decimos cómo hacerlo.

¿Cómo tramitar la tarjeta de circulación?

A continuación, te decimos los pasos para realizar el trámite:

Primero entramos al sitio digital.morelos.gob.mx

Inicia sesión con Llave MX

Captura el número de placa y serie de tu vehículo

Luego realiza el pago, si ya lo tienes solamente valídalo

Cuando todo este correcto podrás guardar la tarjeta en tu celular

La tarjeta de circulación se guarda en el Wallet de Apple o Google, dependiendo de tu dispositivo.

También se generará un PDF que podrás bajar e imprimir

El trámite tarda unos 10 minutos

La tarjeta digital tiene la misma validez que la impresa

¿Qué otro trámite digital se puede hacer en Morelos?

Además, el titular de la Agencia de Transformación Digital, Samuel Rivera Muciño, anunció la implementación del trámite 100% digital para el pago del refrendo vehicular, una medida que simplifica procesos, evita filas y reduce prácticas indebidas, indicó el Gobierno de Morelos.

A través de la plataforma del Gobierno del Estado, la ciudadanía puede realizar el procedimiento desde casa, con validaciones automáticas y documentos firmados electrónicamente, lo que representa un paso decisivo hacia un gobierno eficiente, moderno y transparente.

Así que ya lo sabes, saca tu cuenta Llave MX e inicia a realizar trámites digitales en Morelos.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.