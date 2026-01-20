Tarjeta de circulación digital en Morelos; ve cómo tramitarla
El Gobierno de Morelos informó que ya se puede tramitar la tarjeta de circulación de forma digital, sin filas y sin la necesidad de acudir a una oficina. Aquí te decimos cómo hacerlo.
¿Cómo tramitar la tarjeta de circulación?
A continuación, te decimos los pasos para realizar el trámite:
- Primero entramos al sitio digital.morelos.gob.mx
- Inicia sesión con Llave MX
- Captura el número de placa y serie de tu vehículo
- Luego realiza el pago, si ya lo tienes solamente valídalo
- Cuando todo este correcto podrás guardar la tarjeta en tu celular
- La tarjeta de circulación se guarda en el Wallet de Apple o Google, dependiendo de tu dispositivo.
- También se generará un PDF que podrás bajar e imprimir
- El trámite tarda unos 10 minutos
- La tarjeta digital tiene la misma validez que la impresa
¿Qué otro trámite digital se puede hacer en Morelos?
Además, el titular de la Agencia de Transformación Digital, Samuel Rivera Muciño, anunció la implementación del trámite 100% digital para el pago del refrendo vehicular, una medida que simplifica procesos, evita filas y reduce prácticas indebidas, indicó el Gobierno de Morelos.
A través de la plataforma del Gobierno del Estado, la ciudadanía puede realizar el procedimiento desde casa, con validaciones automáticas y documentos firmados electrónicamente, lo que representa un paso decisivo hacia un gobierno eficiente, moderno y transparente.
- Así que ya lo sabes, saca tu cuenta Llave MX e inicia a realizar trámites digitales en Morelos.
