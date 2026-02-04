Cae exalcalde de Cuautempan ligado a narcomenudeo y extorsión

GENERANDO AUDIO...

Al expresidente municipal lo detuvieron en Tlaxcala. Foto: Genaro Zepeda

El expresidente municipal de Cuautempan, Puebla, Gerardo Cortés, quien estaba prófugo de la justicia desde hace once meses, fue detenido durante un operativo en Tlaxcala, tras cumplimentar una orden de aprehensión por su presunta relación con los delitos de extorsión, narcomenudeo, portación ilegal de armas de fuego y delincuencia organizada.

¿Qué se sabe de la detención del expresidente municipal en Puebla?

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el edil emanado de Morena, PT y Partido Verde fue detenido la noche del 3 de febrero en la colonia El Sabinal de Tlacomulco, Tlaxcala, donde se encontraba al interior de un inmueble con más personas.

El alcalde fue trasladado a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala y posteriormente llevado a la sede de la Fiscalía General del Estado de Puebla, donde es requerido por las autoridades.

Cabe resaltar que el aseguramiento se da tras varios meses de investigaciones, derivado de varias denuncias de delitos graves que presuntamente habrían ocurrido tanto en Cuautempan como en zonas cercanas de la zona serrana del estado de Puebla.

Cateo en predios relacionados con Gerardo Cortés

En mayo de 2025, agentes de la Fiscalía de Puebla con apoyo de elementos de la Defensa, Guardia Nacional, y Policía Estatal, catearon cuatro inmuebles vinculados con el expresidente entre ellos propiedades familiares y el auditorio municipal, donde fueron aseguradas armas largas, cartuchos útiles, drogas, vehículos y documentos que podrían revelar redes de colaboración criminal dentro del gobierno municipal.

Dichas diligencias surgieron a partir de denuncias ciudadanas y reportes de actividades ilícitas, incluyendo el cobro de cuotas de entre 200 y 500 pesos a comerciantes para permitirles trabajar, robo de mercancía a transportistas y otros actos que generaron un expediente judicial bajo investigación en la Fiscalía poblana.

En mayo de 2025, Gerardo Cortés solicitó licencia temporal de 20 días durante el desarrollo de las investigaciones; sin embargo, desde entonces se había mantenido fuera del alcance de las autoridades poblanas hasta su captura la noche del 3 de febrero en el estado de Tlaxcala.

Ante la situación en Cuautempan y la falta de un presidente municipal, en junio de 2025 el Congreso del Estado de Puebla disolvió el Ayuntamiento y nombró un Concejo Municipal liderado por Pedro Luis Cruz Bonilla durante el periodo 2025-2027.

Se espera que durante las próximas horas la Fiscalía de Puebla proporcione información ampliada y los delitos que se le imputan.

Gerardo Cortés Caballero fue presidente municipal de Cuautempan en dos periodos consecutivos tras ser electo en 2021 y reelecto en 2024 bajo la coalición Morena, PT, y PVEM; además su padre gobernó la demarcación en dos periodos anteriores.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.