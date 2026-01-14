FGR detiene a cuatro capos del CJNG

GENERANDO AUDIO...

Detención y puesta a disposición de 4 posibles integrantes del CJNG. FOTO:Getty

En dos acciones coordinadas, las autoridades federales lograron la captura de cuatro integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación identificados como lugartenientes y jefes de plaza en distintas regiones del occidente de México.

En Tepic, Nayarit, elementos de la Fiscalía General de la República detuvieron a Luis Ignacio Cárdenas de Luna de 46 años, alias “Cárdenas”, identificado como operador regional en la entidad del CJNG encargado del traslado de droga vía aérea y marítima.

“… Fue a través de un detallado seguimiento técnico, actividades de campo y diversas labores de inteligencia que se detectó el patrón de movilidad y un domicilio en el municipio de Tepic Nayarit para llevar a cabo la detención de Luis N, posible integrante de dicha organización delictiva con mayor presencia en el estado de Jalisco…” Ulises Lara López | Vocero de la FGR

Cárdenas Luna además era el encargado de la comunicación con agentes financieros para realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita para el grupo delictivo.

“… Este hombre probablemente fungía como encargado de coordinar el trasiego de droga desde Centroamérica y como operador financiero del grupo criminal, además de operar el traslado de droga vía aérea empleando naves pequeñas en diferentes pistas clandestinas ubicadas en Nayarit, al norte de Jalisco y el sureste de Zacatecas…” Ulises Lara López | Vocero de la FGR

En el municipio de Zapopan, Jalisco, elementos de la Secretaría de la Defensa y la Guardia Nacional catearon un domicilio en el que detuvieron a José Gabriel Soto Martínez de 26 años, alias “Uber” uno de los principales generadores de violencia en la zona metropolitana de Guadalajara.

“… Se llevaron a cabo seguimientos estrictos y acciones aéreas que permitieron ubicar dos inmuebles propiedad de José N, en consecuencia se logró ubicar al objetivo en Zapopan, Jalisco por lo que al cumplimentar una órden de cateo fue posible detenerlo…” Ulises Lara López | Vocero de la FGR

En este operativo también fueron asegurados Mauricio Cruz Arzola y Carlos Alberto Quezada Ceja; a quienes se les encontraron un arma larga, dos armas cortas, tres cargadores, cartuchos, 500 dosis de metanfetamina, cinco vehículos, un inmueble y 10 teléfonos celulares.

“… José “N”, de acuerdo con las investigaciones de la FGR probablemente operaba como jefe de plaza del grupo criminal referido en Tlajomulco de Zúñiga y en la zona metropolitana de Guadalajara…” Ulises Lara López | Vocero de la FGR

De acuerdo con las investigaciones estos sujetos se dedicaban al narcotráfico, extorsión, secuestro, homicidio y tráfico de armas.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento