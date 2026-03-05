Con drones y perros, buscan a Karol, universitaria desaparecida en Mazatepec, Morelos

GENERANDO AUDIO...

Conferencia de prensa en Morelos. Foto: Óscar Guadarrama

La desaparición de Karol Toledo, otra joven estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), esta vez en Mazatepec, ha activado los protocolos de búsqueda para su localización.

En conferencia de prensa ofrecida este jueves en el Palacio de Gobierno de Morelos, el secretario de Seguridad, Miguel Ángel Urrutia Lozano, informó que los participantes de la Mesa Estatal para la Construcción de Paz están participando en los protocolos.

“Nosotros con drones que tenemos, de la Secretaría, hemos apoyado esos recorridos de búsqueda, ahorita lo estamos haciendo desde hace 48 horas en el área de Mazatepec, con respecto de una víctima de nombre Karol. Tenemos ya 72 horas en el área acompañando a la Agencia de Investigación Criminal y a la Comisión Estatal de Búsqueda. Y los binomios caninos que tiene esta Secretaría han estado presentes en todas las diligencias”.

¿Cuándo desapareció Karol?

Karol desapareció el pasado lunes por la mañana en las inmediaciones del campus universitario de Tetecala, en la zona sur del estado; desde entonces, se han activado los protocolos de búsqueda y también se han movilizado los alumnos, realizando bloqueos y marchas para exigir su pronta aparición con vida.

“Al día de hoy no tenemos 24 horas, tenemos cerca ya de 72 horas en la búsqueda de esta menor, que salió de una instalación de la zona sur, a comprar alimentos, en la parte de afuera, y al día de hoy tenemos cerca de 72 horas de búsqueda de esta mujer”.

Este jueves, los compañeros y familiares de Karol continúan con sus movilizaciones en el municipio de Mazatepec.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer si existe evidencia de alguna cámara de seguridad que haya registrado la desaparición de la joven.

Caso Kimberly

En el caso de Kimberly, y tras las protestas de la comunidad universitaria en el sentido de que las autoridades tardaron en reaccionar, el secretario de Seguridad aseguró que desde el inicio del reporte se activaron los protocolos, lo que, incluso, permitió detener a un presunto implicado, el cual ya se encuentra en el Centro de Reinserción Social “Morelos”, en Atlacholoya, en espera de su audiencia de Vinculación a Proceso.

“Derivado de estas acciones coordinadas, se generaron avances que permitieron el aseguramiento del probable responsable, de quien se resolverá su situación jurídica en próximos días”.

Los restos de Kimberly serán llevados a Culiacán para ser sepultados y la exigencia a las autoridades por parte de su familia sigue siendo la misma: justicia.

