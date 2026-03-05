Reportan desaparición de otra estudiante de la UAEM; familiares bloquean carretera en Morelos para exigir su localización

GENERANDO AUDIO...

Bloqueo por desaparición de Karol. Foto: Uno TV

Familiares y amigos de Karol Toledo, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), bloquearon este miércoles la carretera federal Cuernavaca–Grutas, a la altura del municipio de Mazatepec, para exigir la localización de la joven.

De acuerdo con familiares de Karol, la joven desapareció el pasado lunes cuando se encontraba en el municipio de Tetecala, al sur de Morelos.

Desaparición de Karol, estudiante de la UAEM

Después de que la familia de Karen dejó de tener comunicación con ella, comenzaron las labores de búsqueda de la joven estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

Como parte de las primeras acciones para dar con el paradero de Karol, familiares se acercaron a las autoridades para iniciar una denuncia por la desaparición de la estudiante de la UAEM.

Sin embargo, la respuesta de la Fiscalía fue que tenían que pasar 72 horas para poder iniciar el protocolo de búsqueda.

Bloqueo en carretera Cuernavaca–Grutas por joven desaparecida

Ante la postura de las autoridades, familiares de Karol decidieron bloquear la carretera, que comunica al estado de Morelos con Guerrero y el Estado de México.

Foto: Uno TV

Los manifestantes amagaron con no levantar el bloqueo hasta tener una respuesta satisfactoria por parte de las autoridades en la búsqueda de Karol.

Luego de la desaparición de la joven, las autoridades ya emitieron una ficha de búsqueda, pero se desconoce si ya iniciaron las labores de localización en campo.

Hasta el momento, las autoridades universitarias no se han pronunciado al respecto.

Estudiantes de la UAEM desaparecidas

El caso de Karol se suma al de Kimberly Jocelyn que generaron marchas en el estado. Sobre el caso, la Fiscalía de Morelos informó que el cuerpo de la estudiante Kimberly Joselin Ramos, de 18 años, fue localizado en un predio cercano a la UAEM.

De acuerdo con medios locales, el cuerpo fue encontrado en una zona boscosa tras una investigación en la que se localizaron prendas similares a las que Kimberly portaba el día de su desaparición.

La Fiscalía General del Estado de Morelos informó sobre la detención del presunto implicado identificado como Jared Alejandro.

