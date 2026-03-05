¿Quién es Karol Toledo, otra estudiante de la UAEM desaparecida en Morelos?

GENERANDO AUDIO...

Karol desapareció el 2 de marzo. Foto: Fiscalía de Morelos

En Mazatepec, se reportó la desaparición de Karol Toledo Gómez, de 18 años y estudiante de la Escuela de Estudios Superiores (EES) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

¿Cuándo desapareció Karol Toledo?

La joven desapareció el pasado 2 de marzo del presente año y sería la segunda estudiante de la UAEM en desaparecer en menos dos semanas. La Fiscalía General del Estado emitió una ficha de búsqueda en donde indicó las señas particulares y vestimenta que portaba la última vez que fue vista:

Vestía un pantalón de mezclilla azul

Blusa con rayas y tenis

Estatura de 1.48 metros

Complexión delgada, tez blanca, ojos negros y chicos

Cabello negro, rizado y largo

Lunar en el lado izquierdo de la barbilla y un tatuaje de corazón en la mano izquierda

¿Hay búsqueda de la joven?

Este día, en la conferencia de seguridad en Palacio de Gobierno de Morelos, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSC), Miguel Ángel Urrutía, informó que desde hace 72 horas se realiza la búsqueda de Karol.

“Nosotros con drones que tenemos, de la Secretaría, hemos apoyado en esos recorridos de búsqueda. Ahorita, lo estamos haciendo desde hace 48 horas en el área de Mazatepec, con respecto de una víctima de nombre Karol. Tenemos ya 72 horas en el área acompañando a la Agencia de Investigación Criminal y a la Comisión Estatal de Búsqueda. Y los binomios caninos que tiene esta Secretaría han estado presentes en todas las diligencias”, explicó Urrutía.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.