Tragedia en Morelos: autobús rumbo a Oaxtepec cae a barranca; hay muertos y heridos

GENERANDO AUDIO...

Accidente de autobús en Morelos deja varios muertos. Foto: Cuartoscuro

Un autobús con excursionistas cayó a un barranco la mañana de este sábado 28 de febrero en la carretera Xochimilco-Oaxtepec, a la altura del municipio de Tlalnepantla, Morelos, dejando cuatro personas muertas y más de 20 lesionadas, informaron autoridades estatales.

La unidad siniestrada había salido de la alcaldía Milpa Alta, en la Ciudad de México (CDMX), con destino al Centro Vacacional Oaxtepec.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió en el punto conocido como “La Curva del Diablo”, donde presuntamente el conductor viajaba a exceso de velocidad y perdió el control, provocando que el autobús cayera al fondo de la barranca.

La unidad iba con cupo lleno y todos los pasajeros resultaron con golpes; 23 de ellos fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica.

Labores de rescate en Morelos. Foto: Cuartoscuro

Helicópteros del Grupo Relámpago del Estado de México apoyaron en el traslado de heridos, mientras que cuerpos de emergencia de Cuautla, Tlalnepantla, Atlatlahucan y Yautepec, además de la Cruz Roja, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas y la Coordinación Estatal de Protección Civil, continúan las labores en la zona.

Hasta las 11:30 de la mañana, la carretera permanecía cerrada en ambos sentidos en espera de peritos de la Fiscalía General para el levantamiento de los cuerpos. Autoridades no descartan que el número de víctimas pueda aumentar debido a la gravedad de algunas lesiones.

La carretera fue cerrada en su totalidad. Foto: Cuartoscuro

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.