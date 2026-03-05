Fiscalía activa protocolo de búsqueda tras desaparición de Karol Toledo Gómez en Mazatepec, Morelos

GENERANDO AUDIO...

Foto: Fiscalía Morelos

En Mazatepec, Morelos, se activó el protocolo de búsqueda para localizar a la joven Karol Toledo Gómez, de 18 años, desaparecida el pasado 2 de marzo en el municipio.

A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos informó sobre el operativo de localización iniciado por la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas, con acciones de campo y gabinete.

Agregó que como parte de las labores emprendidas se cuenta con la participación de las autoridades municipales de Mazatepec, así como las corporaciones de seguridad estatales y federales a fin de dar con el paradero de la joven.

“Tal como se ha realizado en otros asuntos de esta naturaleza, se mantiene activa la intervención institucional para garantizar el desarrollo de las acciones de búsqueda, privilegiando en todo momento la atención a las víctimas y el acompañamiento a sus familiares”, destacó la institución.

Toda vez que, de acuerdo con la ficha de búsqueda, el lunes 2 de marzo fue la última vez que fue vista Karol Toledo, en Mazatepec, fecha en que vestía un pantalón de mezclilla azul, blusa con rayas y tenis del número 22.5.

Mientras que, entre las señas particulares, además de su estatura de 1.48 metros, destaca su complexión delgada, tez blanca, ojos negros y chicos, cabello negro, rizado y largo, un lunar en el lado izquierdo de la barbilla, y un tatuaje de corazón en la mano izquierda.

En tanto que, en caso de contar con alguna información sobre el paradero de la joven, la FGE pide informar al número 777 450 4478, en la zona sur poniente, al 777 460 0893 y 777 109 1248, en la zona metropolitana, y al 777 460 0893, en la zona oriente.

