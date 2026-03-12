Denuncian a exagente del Ministerio Público por tener relación con menor de edad; Fiscalía de Morelos investiga

GENERANDO AUDIO...

Acusan a exagente de Ministerio Público por relación con menor. Foto:Getty Images

En redes sociales se comparte un video en el que se puede observar cómo una madre acusa a un exagente del Ministerio Público de Morelos de tener una relación con su hija menor de edad, por lo que autoridades del estado señalan que investigarán el caso.

Acusan a exagente del Ministerio Público de Morelos de tener una relación con una menor

Una madre de familia grabó el momento en que encaró a un exagente del Ministerio Público de Morelos por tener una relación con su hija, una menor de edad de 15 años.

Cabe señalar que la mujer lo buscó directamente en su lugar de trabajo, pues en el momento en que lo enfrentó, al parecer todavía se encontraba laborando en las oficinas de la Fiscalía de Morelos.

En el video que se comparte en redes sociales, se escucha cómo la madre le pregunta que si no sabía la edad de su hija y en donde estudiaba, a lo que él responde que no, que supuestamente desconocía cuántos años tenía la chica.

Ante la insistencia de la señora, el entonces agente del MP dice que él se hará responsable de sus acciones, por lo que ella y un acompañante le piden que entonces firme una denuncia en su contra.

El extrabajador de la Fiscalía de Morelos insiste en que él no sabía la edad de la menor y además señala que la denuncia no se puede hacer en ese momento, a lo que la madre le dice que no le interesa, que ella quiere hacerla, advirtiéndole que tiene fotos y videos de él junto a su hija, así como su número telefónico y que incluso sabe que fue por ella hasta su casa.

¿Qué dice la Fiscalía de Morelos?

Por su parte, la Fiscalía General de Morelos informó que luego de que se compartiera el video donde se denuncia al exagente del Ministerio Público de tener una relación con una menor de edad, ya comenzaron las investigaciones correspondientes.

“La institución reitera que cualquier denuncia o señalamiento será atendido con prontitud y conforme a la ley, garantizando el derecho de las víctimas al acceso a la justicia”, se lee en el comunicado de las autoridades estatales.

También indicaron que a esta persona la separaron de su cargo el pasado lunes 9 de marzo de 2026, aunque en el video la madre de familia afirma que seguía trabajando como agente del MP cuando lo encaró.

Al final, agregaron que esto no impedirá que se investigue para determinar “las responsabilidades a que haya lugar”.

