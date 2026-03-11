Los feminicidios y desapariciones de jóvenes que han puesto en alerta a Morelos en los últimos días

GENERANDO AUDIO...

Desapariciones en Morelos. Foto: Cuartoscuro

Feminicidios y desapariciones de jóvenes han puesto a Morelos en el ojo del huracán. Recientemente, los cuerpos de Kimberly Jocelyn y Karol Toledo Gómez, ambas estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), fueron encontrados tras ser reportadas como desaparecidas por parte de sus familiares.

A los feminicidios en la entidad, se suman dos desapariciones: la de Alondra María, quien fue encontrada con vida, y recientemente la da Miranda Sherlin, de 17 años.

Feminicidios en Morelos

Kimberly Joselin Ramos

Las alarmas se encendieron el pasado 20 de febrero, fecha en la que Kimberly Jocelyn fue reportada como desaparecida cuando se encontraba en el campus de la universidad. Tras la desaparición de la joven de 18 años, familiares, amigos y compañeros marcharon exigiendo la aparición de la estudiante.

Días después, a principios de marzo, las autoridades de Morelos confirmaron el hallazgo del cuerpo de Kimberly Jocelyn en un predio cercano a la UAEM.

Además, la Fiscalía del estado reveló la detención de un joven identificado como Jared Alejandro, en cuya vivienda se habrían localizado pertenencias de Kimberly Jocelyn, como su identificación oficial del INE y su bolsa.

Karol Toledo Gómez

Dos días después del hallazgo del cuerpo de Kimberly Joselin, un nuevo nombre llamó la atención: Karol Toledo Gómez. La joven, también estudiante de la UAEM, fue reportada como desaparecida el 4 de marzo de 2026.

De acuerdo con la familia, autoridades pidieron esperar 72 horas para comenzar con las diligencias de búsqueda de la estudiante de 18 años, por lo que empezaron los bloqueos de vialidades importantes.

El 5 de marzo se confirmó la muerte de la joven estudiante. El cuerpo fue hallado en Coatetelco. A través de su cuenta de redes sociales, el Centro de Estudios Superiores de Mazatepec, perteneciente a la UAEM, confirmó el feminicidio.

Desapariciones alertan en Morelos

Los feminicidios de las dos jóvenes no son los únicos focos rojos que se encendieron en Morelos y que mantienen en alerta a la población, pues a esos casos se suman, al menos, dos desapariciones. La de Alondra María y, recientemente, la de Miranda Sherlin.

El caso de Miranda Sherlin se dio a conocer la mañana de este martes, cuando la Fiscalía General del Estado de Morelos publicó la ficha de búsqueda en donde detalló que la joven de 17 años fue vista por última vez en Xochitepec el pasado 9 de marzo.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, Miranda Sherlin portaba una blusa escolar de manga corta color verde militar con el escudo del CETIS en color vino.

Alondra María

Otro caso que causó revuelo fue el de Alondra María cuya ficha de búsqueda se dio a conocer hace unos días. La joven de 18 años había sido vista por última vez el 5 de marzo; sin embargo, tras aparecer con vida, aseguró que se había ausentado por voluntad propia, según lo publicado en una cuanta de redes sociales a su nombre.

