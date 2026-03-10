Buscan a Miranda Sherlin, otra estudiante desaparecida en Morelos

GENERANDO AUDIO...

Buscan a otra estudiante. Foto: Fiscalía de Morelos.

Un nuevo caso de desaparición de una estudiante se da en el estado de Morelos este martes, pues la Fiscalía General del Estado ha emitido una ficha de búsqueda para Miranda Sherlin Sánchez Escobar.

La joven, de 17 años de edad, desapareció desde el lunes en el municipio de Xochitepec, donde fue vista por última vez.

Ficha de búsqueda de Miranda Sherlin Sánchez. Foto: Fiscalía de Morelos.

De acuerdo con la ficha de desaparición, la joven vestía una blusa morada de manga larga y una blusa escolar de manga corta verde militar con el escudo del Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios (CETIS), lugar de donde es estudiante; además de un pantalón escolar verde y unos tenis azules con blanco.

La desaparición de Miranda ha activado los protocolos de búsqueda por parte de las autoridades, además de amigos y familiares.

Localizan con vida a Alondra María Stephanye, alumna de la UAEM

El pasado 6 de marzo, la Fiscalía General del Estado de Morelos informó que localizó con vida a la estudiante de la UAEM Alondra María Stephanye Contreras Galarza. Mediante un mensaje en sus redes sociales, la autoridad indicó que se desactivó el Protocolo Alba.

Antes del anuncio de la Fiscalía, una cuenta que supuestamente pertenece a Alondra María publicó que no estaba desaparecida; simplemente se había alejado de su familia por diversos motivos.

