Gobierno de Morelos presenta Plan Integral de Seguridad Universitaria; incluye cámaras, luminarias y módulos de vigilancia

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, presentó este lunes el Plan Integral de Seguridad Universitaria, una estrategia que busca reforzar la protección en 39 campus y centros de educación superior del estado.

El programa contempla la participación de al menos siete secretarías estatales y coordinación con autoridades universitarias y municipales. Entre los principales objetivos se encuentran garantizar trayectos seguros para estudiantes, mejorar la infraestructura de seguridad y fortalecer acciones de prevención y acompañamiento para la comunidad universitaria.

Plan incluye cámaras, luminarias y módulos de vigilancia

De acuerdo con el gobierno estatal, una de las primeras acciones será la instalación de nueve módulos de seguridad en zonas universitarias, así como la colocación de más de 5 mil cámaras de videovigilancia conectadas al sistema estatal.

El plan también contempla:

Dos arcos de seguridad con cámaras LPR enlazadas al C5

enlazadas al C5 Postes de monitoreo inteligente con botones de pánico

con botones de pánico Mil luminarias con panel solar

10 paraderos cubiertos para estudiantes

24 elementos de la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar (PIBA)

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia Lozano, explicó que el objetivo es mejorar las condiciones materiales de seguridad mediante tecnología de vigilancia, infraestructura urbana y presencia institucional.

Autoridades buscarán coordinación con los 36 municipios

Para la implementación del Plan Integral de Seguridad Universitaria en Morelos, el gobierno estatal buscará la colaboración de los 36 municipios de la entidad.

La gobernadora señaló que el programa también contempla mecanismos de denuncia seguros, atención psicológica y participación estudiantil en la construcción de estrategias de prevención.

Se prevé que el plan de seguridad universitaria quede completamente implementado en los próximos meses.

