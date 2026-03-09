En pleno 8M, joven corretea a su acosador en Morelos

GENERANDO AUDIO...

En Morelos, una joven denunció acosó. Foto: Getty Images / Ilustrativa

En Morelos, una joven confrontó a un sujeto que presuntamente la acosó. La mujer asistió a la marcha del 8M y, tras manifestarse, tomó el transporte público para regresar a su hogar; fue entonces cuando ocurrió el ataque.

Corretean a acosador en Morelos

La joven se identificó en Facebook como Apolo Gara (Nay Ver), creadora digital, y publicó el video de la acción del individuo. El sujeto se cubrió con su chamarra y tocó con su mano la pierna de la mujer.

“Hermanas de Morelos, compartir esto después de salir de marchar me llena de rabia e impotencia. Este hombre me ha tocado tres veces en distintas ocasiones en el transporte público. La vez pasada le pedí ‘que quitara su mano de mi entrepierna’; entre supuestas disculpas se bajó corriendo y lo grabé. En esta ocasión no me iba a quedar quieta, así que lo confronté, lo grabé y lo correteé”.

“Me da coraje pensar que este sujeto ha tocado a más personas, incluyendo infancias, y yo tengo mucha voz y voy a gritar porque ‘ya estamos hartas’, porque no es posible que este asqueroso no descanse ni los días que alzamos la voz, porque así de descarados son; pero no, nunca más tendrán el privilegio de mi silencio”.

En el video, el sujeto se sentó junto a la joven, se cubrió con su chamarra y le tocó la pierna con la mano. En la grabación no se aprecia a simple vista, pero si se hace cámara lenta se observa la mano del individuo.

La mujer no lo toleró y decidió encararlo; además, lo persiguió. La joven indicó que no es la primera vez que el sujeto la acosa en el transporte público de Morelos.

