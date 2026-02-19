Detienen a excandidata de Totolapan por crimen organizado

GENERANDO AUDIO...

Marlén “N”, fue detenida la madrugada de este miércoles. FOTO: Especial

La excandidata a la alcaldía de Totolapan, Morelos, Marlén “N”, fue detenida la madrugada de este miércoles por presuntos vínculos con el crimen organizado. La mujer contendió en 2021 por la coalición PRI-PAN y ahora enfrenta acusaciones relacionadas con delitos de alto impacto en la zona oriente del estado.

De acuerdo con el secretario de Protección y Auxilio Ciudadano, Miguel Ángel Urrutia, la detención se realizó en un operativo encabezado por la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI), con apoyo de fuerzas federales y estatales.

Detienen a excandidata de Totolapan por vínculos con “La Empresa”

Según autoridades, Marlén “N” está vinculada con el grupo delictivo “La Empresa”, célula del Cártel del Pacífico, dedicada al secuestro, extorsión, cobro de piso y venta de droga en la zona oriente de Morelos.

Además, enfrenta una acusación por obstrucción a la justicia. En julio de 2025, presuntamente, con apoyo de habitantes de la comunidad, impidió un operativo de la Fiscalía General que buscaba detener a personas generadoras de violencia.

Tras esos hechos, circuló un video en redes sociales donde la excandidata declaró estar ligada a grupos criminales, según informó la autoridad.

Operativo y traslado al penal de Atlacholoaya

Durante el operativo también fue detenido su hijo de 15 años. A la ahora imputada le fueron decomisados envoltorios con presunta droga, tablas de castigo y vegetal verde con características similares a la marihuana.

La mañana de este miércoles, Marlén “N” fue ingresada al penal femenil de Atlacholoaya, donde se definirá su situación jurídica en las próximas horas.

Las autoridades estatales informaron que continuarán las investigaciones relacionadas con este caso.

