Riña entre motociclistas desata caos en Tres Marías

Siguen las peleas en Tres Marías. Foto: Getty Images / Ilustrativa

La zona de Tres Marías, en Morelos, es un punto de reunión frecuente para motociclistas; sin embargo, la venta de alcohol ha provocado incidentes. Este fin de semana se registró una pelea entre asistentes.

Video de la riña en Tres María, Morelos

El medio @ExtraMorelos difundió las imágenes de la riña ocurrida durante el fin de semana. En el video se observa a varios sujetos enfrascarse a golpes.

Advertencia; el siguiente material contiene violencia explícita. Se recomienda discreción:

Tres motociclistas protagonizaron la gresca. Un desacuerdo derivó en patadas y puñetazos, mientras otros riders presenciaron el enfrentamiento sin intervenir. Tras varios minutos, la pelea concluyó y la convivencia continuó, como si nada hubiera ocurrido.

Siguen accidentes en la México-Cuernavaca

En otro hecho relacionado con motociclistas, se reportó un accidente en la autopista México-Cuernavaca, en el que varios conductores se vieron involucrados. De acuerdo con los primeros reportes, el exceso de velocidad y la imprudencia habrían sido factores en el percance, donde una rider perdió la vida.

Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó que el accidente ocurrió en el kilómetro 46.

El video compartido por @ExtraMorelos mostró a un motociclista tendido sobre el asfalto, aparentemente sin vida, mientras uno de sus compañeros le gritó para intentar despertarlo.

Pese a los operativos implementados para inhibir accidentes en esta vía, durante el fin de semana no se registró saldo blanco.

