Detienen en Cuernavaca a dos presuntos operadores financieros de la Unión Tepito; les aseguran armas y droga

Elementos de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad Morelos detuvieron en Cuernavaca a Edgar “N”, de 38 años, alias el “Conta” o el “Gordo”, y a Marissa “N”, de 44 años, alias la “Contadora”, señalados como operadores financieros del grupo delictivo Unión Tepito, encabezado por Milton Jair “N”, alias el “Tepis” y el “General”.

La detención ocurrió en una plaza comercial de la capital morelense, cuando los agentes detectaron a dos personas armadas que ingresaban al inmueble. Tras una revisión, les aseguraron armas de fuego y diversas sustancias ilícitas, mientras que habrían intentado evadir a los policías ofreciéndoles un vehículo de lujo y dinero en efectivo.

Lo asegurado

Según constató la institución en su comunicado, durante el operativo les decomisaron:

Un arma corta calibre 9 mm con cargador y 10 cartuchos útiles.

Un arma corta calibre .22 con cargador y nueve cartuchos.

2 pastillas similares al fentanilo.

8 bolsas con sustancia blanca similar a la cocaína.

6 bolsas con sustancia sólida similar al cristal.

Un vehículo Mercedes Benz AMG con permiso provisional.

2 teléfonos celulares, dinero en efectivo y tarjetas bancarias.

Asimismo, agregó que, según información de inteligencia, Edgar “N” es el presunto mando del grupo delictivo en Morelos, con posibles vínculos con el cártel “Nuevo Imperio” que opera en CDMX y Estado de México. Se le investiga en la región oriente del estado desde 2021, por agresiones armadas, homicidios de actores políticos, distribución de droga en Cuautla y presuntos actos de extorsión mediante préstamos conocidos como “gota a gota”, así como despojo de propiedades en municipios como Yautepec y Cuautla.

También se le relaciona con operaciones en el corredor de los Altos de Morelos, que abarca Tetela del Volcán, Ocuituco, Yecapixtla, Atlatlahucan y Totolapan.

Toda vez que la mañana de este lunes un juez de control calificó de legal la detención de ambos imputados. Edgar “N” permanecerá en prisión preventiva en tanto se desarrolla la audiencia de vinculación a proceso.

Las autoridades exhortaron a posibles víctimas a presentar denuncias ante la Fiscalía Especializada de Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Morelos, bajo confidencialidad.

