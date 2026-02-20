Sujeto rocía solvente a su pareja y le prende fuego en Cuernavaca

GENERANDO AUDIO...

En Cuernavaca, Morelos, un hombre presuntamente roció solvente a su pareja y luego le prendió fuego tras una discusión registrada el miércoles 18 de febrero en la colonia Copalito. El agresor fue detenido.

¿Qué se sabe del caso en Cuernavaca?

De acuerdo con los reportes oficiales, Ricardo “N” llegó a su domicilio en presunto estado de ebriedad y agredió a Araceli “N”. Durante el altercado, le arrojó solvente y después le prendió fuego. La mujer resultó con quemaduras y fue trasladada a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde recibió atención médica.

El fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron, informó que el caso se investiga bajo el protocolo de feminicidio.

“Cualquier agresión violenta en contra de una mujer, que quede lesionada o que lamentablemente pueda perder la vida, la investigamos bajo el protocolo de feminicidio. Para nosotros, cualquier hecho violento contra las mujeres debe investigarse de esa manera, con esa responsabilidad, perseguir el delito y que los delincuentes no queden impunes. Tengo entendido que sí fue detenido; estamos en espera de que esté a disposición de nosotros”, declaró.

Sin precisar la posible pena, el fiscal señaló que se trata de una penalidad alta.

Por su parte, Clarisa Gómez Manrique, secretaria de las Mujeres en Morelos, hizo un llamado a denunciar desde la primera agresión.

“Este es un llamado para que las mujeres denuncien a la primera agresión que vivan, de parte de sus parejas o de cualquier otra persona, al 911 o al 079, que es la línea que tenemos, y de inmediato se les va a acompañar”, expresó.

