Colectivo acusa “total simulación” en acciones de seguridad de la UAEM

| 13:38 | Juan Rivas - Pablo Valdes | Uno TV

Tras el presunto feminicidio de dos estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Zaria Hernández, del colectivo Morras VS Violencia, acusó a las autoridades escolares de simular las medidas de seguridad dentro de los planteles, pues no se han realizado los cambios estructurales correspondientes.

  • En ese sentido, indicó que desde 2019 se ha pedido a las administraciones reforzar las medidas de seguridad; sin embargo, sus demandas siguen sin ser atendidas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

Localizan con vida a Alondra María Stephanye, alumna de la UAEM desaparecida en Morelos

Morelos

Localizan con vida a Alondra María Stephanye, alumna de la UAEM desaparecida en Morelos

Alumnos que inhalaron presunta cocaína en clase se disculpan en nuevo video; escuela aclara el caso

Morelos

Alumnos que inhalaron presunta cocaína en clase se disculpan en nuevo video; escuela aclara el caso

Marcha del 8M en Cuernavaca: estudiantes de la UAEM exigen justicia por Kimberly y Karol

Morelos

Marcha del 8M en Cuernavaca: estudiantes de la UAEM exigen justicia por Kimberly y Karol

En pleno 8M, joven corretea a su acosador en Morelos

Morelos

En pleno 8M, joven corretea a su acosador en Morelos

Etiquetas: , , ,