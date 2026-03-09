Colectivo acusa “total simulación” en acciones de seguridad de la UAEM

GENERANDO AUDIO...

Tras el presunto feminicidio de dos estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Zaria Hernández, del colectivo Morras VS Violencia, acusó a las autoridades escolares de simular las medidas de seguridad dentro de los planteles, pues no se han realizado los cambios estructurales correspondientes.

En ese sentido, indicó que desde 2019 se ha pedido a las administraciones reforzar las medidas de seguridad; sin embargo, sus demandas siguen sin ser atendidas.

