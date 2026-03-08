Marcha del 8M en Cuernavaca: estudiantes de la UAEM exigen justicia por Kimberly y Karol

GENERANDO AUDIO...

Comienzan actividades del 8 M en Morelos. Foto: UnoTV

Estudiantes de la UAEM marchan por el 8M en Cuernavaca para exigir seguridad para las mujeres y justicia por Kimberly y Karol, alumnas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos que fueron reportadas como desaparecidas y posteriormente asesinadas en las últimas dos semanas.

La movilización se realiza este domingo 8 de marzo en calles de la capital de Morelos. Las estudiantes salieron a las calles para protestar por la violencia contra las mujeres y para pedir acciones de las autoridades.

Vestidas en su mayoría con ropa de color negro y morado, las participantes portan mantas y pancartas con consignas relacionadas con la seguridad de las mujeres y la exigencia de justicia.

Marcha del 8M en Cuernavaca recorre avenidas del norte de la ciudad

La marcha del 8M en Cuernavaca avanza por la Avenida Universidad, ubicada al norte de la ciudad, con dirección hacia la avenida Emiliano Zapata.

Durante el recorrido, las manifestantes lanzan consignas dirigidas a las autoridades y a la Fiscalía de Feminicidios, institución ante la cual buscan visibilizar sus exigencias.

Las estudiantes mantienen el recorrido de forma colectiva mientras portan carteles y mantas con mensajes relacionados con la violencia contra las mujeres.

Universitarias exigen justicia por Kimberly y Karol

Uno de los principales reclamos durante la marcha del 8M de estudiantes de la UAEM es la exigencia de justicia por Kimberly y Karol, quienes eran alumnas de la institución.

De acuerdo con las participantes, ambas jóvenes fueron reportadas como desaparecidas y posteriormente asesinadas en un periodo reciente de dos semanas.

Las manifestantes incluyeron los nombres de las estudiantes en pancartas y consignas durante el recorrido.

Manifestantes se dirigirán a Plaza de Armas en Cuernavaca

Tras avanzar por las avenidas del norte de la ciudad, las participantes de la marcha del 8M en Cuernavaca se dirigen hacia la Plaza de Armas.

En este lugar se encuentra un memorial que fue colocado en memoria de Kimberly, una de las estudiantes de la UAEM.

La plaza también alberga el Palacio de Gobierno de Morelos, donde se espera que las manifestantes realicen un pronunciamiento.

Durante el trayecto, las universitarias continúan con consignas relacionadas con:

La seguridad para las mujeres

La violencia de género

La exigencia de justicia por Kimberly y Karol

La movilización forma parte de las actividades realizadas en distintas ciudades del país durante el Día Internacional de la Mujer.

