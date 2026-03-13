Buscan a exagente del MP en Morelos por presunta relación con menor de edad; estaría prófugo

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Exagente del Ministerio Público de Morelos prófugo. Foto: Getty Images.

El exagente del Ministerio Público de Morelos que fue acusado de tener una relación con una menor de 16 años, estaría prófugo de la justicia, sin presentarse ante las autoridades.

Estaría prófugo exagente del Ministerio Público de Morelos

Luego de darse a conocer en redes sociales un video en el que se acusa a un exagente del Ministerio Público de Morelos de tener una relación con una menor de 16 años de edad, en medios de comunicación y redes sociales se manejan reportes de que estaría prófugo de la justicia. Sin embargo la Fiscalía estatal no ha confirmado lo anterior y solo ha acotado que se llevan a cabo las investigaciones pertinentes.

“La Fiscalía General del Estado de Morelos informa que, ante la circulación en redes sociales de un video en el que se señalan posibles conductas delictivas atribuidas a una persona que se desempeñó como agente del Ministerio Público, ya se iniciaron las investigaciones correspondientes”.

Esto a pesar de que en otro video que se comparte en redes sociales, donde la madre de la menor le pregunta que quién le garantiza que no se va a desaparecer, él le asegura que no lo hará.

“Lo que venga para mí, yo lo voy a aceptar. No me voy a desaparecer. Yo quiero hacer las cosas bien”, le dice el exagente del Ministerio Público de Morelos. Además, la Fiscalía estatal también confirmó que el hombre fue separado de su cargo, “Cabe señalar que dicha persona fue separada del cargo el pasado 9 de marzo del presente año. Sin embargo, dicha circunstancia no impide que se realicen las investigaciones correspondientes para determinar, en su caso, las responsabilidades a que haya lugar“, informó.

Lo acusan de tener una relación con una menor

Una madre de familia grabó el momento en que encaró a este exagente del Ministerio Público de Morelos por tener una relación con su hija, una menor de edad de 16 años.

La mujer lo buscó directamente en su lugar de trabajo, pues en el momento en que lo enfrentó, al parecer todavía se encontraba laborando en las oficinas de la Fiscalía de Morelos.

En el video que se comparte en redes sociales, se escucha cómo la madre le pregunta que si no sabía la edad de su hija y en donde estudiaba, a lo que él responde que no, que supuestamente desconocía cuántos años tenía la chica.

Ante la insistencia de la señora, el entonces agente del MP le asegura que se hará responsable de sus acciones, por lo que ella y un acompañante le piden que entonces firme una denuncia en su contra.

El extrabajador de la Fiscalía de Morelos insiste en que él no sabía la edad de la menor y además señala que la denuncia no se puede hacer en ese momento, a lo que la madre le dice que no le interesa, que ella quiere hacerla, advirtiéndole que tiene fotos y videos de él junto a su hija, así como su número telefónico y que incluso sabe que fue por ella hasta su casa.

¿Qué dice la Fiscalía de Morelos?

Por su parte, la Fiscalía General de Morelos informó que luego de que se compartiera el video, comenzaron las investigaciones correspondientes.

“La institución reitera que cualquier denuncia o señalamiento será atendido con prontitud y conforme a la ley, garantizando el derecho de las víctimas al acceso a la justicia”, se lee en el comunicado de las autoridades estatales.

También indicaron que a esta persona la separaron de su cargo el lunes 9 de marzo de 2026, aunque en el video la madre de familia afirma que seguía trabajando como agente del MP cuando lo encaró.

Por último, agregaron que esto no impedirá que se investigue para determinar “las responsabilidades a que haya lugar”, pero hasta el momento no han confirmado si está prófugo o si ya lo detuvieron para que enfrente las acusaciones ante un juez.

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