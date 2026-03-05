Familiares despiden a Kimberly Joselín con misa en su memoria en la Catedral de Cuernavaca

GENERANDO AUDIO...

Foto: Especial

Familiares, amigos e integrantes de la comunidad universitaria se dieron cita la tarde de este miércoles en la Catedral de Cuernavaca, Morelos, para participar en una misa en memoria de Kimberly Joselín.

Vestidos de negro en su mayoría, en señal de luto, con flores y una fotografía de Kimberly, pidieron por el eterno descanso de la joven.

“Es una misa para que se vaya bien mi sobrina”

Ernesto Rivera / tío de Kimberly

Previo al inicio de ceremonia religiosa, el tío de Kimberly aprovechó para dar las gracias, a través de las cámaras de los medios de comunicación, a los cientos de estudiantes que participaron de manera activa en la búsqueda de su sobrina, que lamentablemente terminó con el hallazgo del cuerpo sin vida.

“Le agradecemos a toda la comunidad universitaria, gracias por su apoyo… no se logró el objetivo, que era encontrarla con vida, pero se logró encontrarla… gracias por todo su apoyo porque, sin ellos, no nos hubieran hecho caso”

Ernesto Rivera / tío de Kimberly

Aunque la tarde de este miércoles la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos entregó los restos de Kimberly a su familia, su cuerpo no estuvo presente en la misa. Además, su tío informó que el cuerpo de la joven será trasladado a Culiacán, Sinaloa, de donde es originaria la familia.

Después de unos minutos, los familiares pidieron a los medios de comunicación retirarse de la iglesia para poder vivir en paz su duelo. Por último, el tío de Kimberly pidió a las autoridades llegar hasta las últimas consecuencias en la procuración de justicia contra el detenido por la desaparición y asesinato de la joven.

