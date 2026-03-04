Universitarios marchan en silencio para exigir justicia por Kimberly

GENERANDO AUDIO...

Marcha en Cuernavaca, Morelos. Foto: Óscar Guadarrama

Jóvenes universitarios volvieron a salir a las calles de Cuernavaca, Morelos, para exigir justicia por Kimberly Jocelín, estudiante de la facultad de Administración de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) asesinada recientemente.

Desde la Paloma de la Paz, al norte de la ciudad, convocaron a una “marcha del silencio”, que partió hacia el campus universitario para colocar un altar de flores en memoria de Kimberly.

Los universitarios caminaron en silencio, pero con pancartas en las que expresaron su indignación por el crimen cometido y su exigencia de justicia para su compañera.

Tras la colocación del altar, los jóvenes se retiraron para continuar con sus actividades.

Será en las próximas horas cuando se lleve a cabo la audiencia de vinculación a proceso de Jared Alejandro, el detenido por su presunta responsabilidad en la desaparición y posterior asesinato de Kimberly, el cual se encuentra en prisión preventiva.

