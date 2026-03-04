Detienen a síndica, regidora y tesorero de Amacuzac por extorsión

GENERANDO AUDIO...

Detenidos en Amacuzac. Foto: Gobierno de Morelos

Como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, integrantes de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad desplegaron el operativo “Enjambre” en el municipio de Amacuzac para ejecutar tres órdenes de aprehensión por el delito de extorsión agravada.

Las personas detenidas son Patricia “N”, quien se desempeñaba como síndica municipal; Azucena “N”, con funciones de regidora; y Alejandro Bladimir “N”, tesorero del ayuntamiento.

De manera paralela, autoridades cumplimentaron una orden de cateo en un domicilio ubicado en la colonia Centro de la misma demarcación, donde se ejecutó otra orden de aprehensión contra Carlos “N”, alias “El Camarón”, identificado como presunto enlace y mando criminal del grupo delictivo Familia Michoacana.

De acuerdo con la información oficial, estas acciones forman parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y fueron coordinadas a través de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad.

Las autoridades señalaron que los operativos continuarán en distintas regiones del estado de Morelos con el objetivo de fortalecer la seguridad y recuperar la paz y tranquilidad para la población.

¿Qué es el operativo “Enjambre”?

Es una estrategia de seguridad implementada por autoridades federales y estatales en México para desarticular redes de extorsión y estructuras criminales que operan infiltradas en gobiernos municipales.

El nombre hace referencia a la forma en que actúan estos grupos: como un “enjambre”, es decir, de manera coordinada y con múltiples integrantes que cumplen funciones específicas (enlace, cobro, intimidación, protección).

