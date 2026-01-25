Fatal accidente en la México-Cuernavaca deja cuatro personas sin vida

GENERANDO AUDIO...

Accidente vial deja 4 muertos en carretera México-Cuernavaca. Foto: Getty

Un accidente de alto impacto registrado la noche del sábado 24 de enero en la carretera federal México-Cuernavaca dejó un saldo de cuatro personas muertas y 11 lesionadas, tras un choque frontal entre un automóvil particular y un camión de pasajeros, a la altura del poblado de Tres Marías, en el estado de Morelos.

Choque frontal provoca incendio de ambas unidades

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió alrededor de las 21:30 horas, cuando el automóvil compacto, que presuntamente circulaba a exceso de velocidad, invadió el carril contrario y se impactó de frente contra el camión de pasajeros. Tras la colisión, ambas unidades se incendiaron casi de manera inmediata.

Las autoridades informaron que los ocupantes del automóvil quedaron atrapados dentro del vehículo y murieron calcinados, al no lograr escapar antes de que las llamas se propagaran. En el camión, varios pasajeros resultaron lesionados a consecuencia del impacto y el fuego.

Movilización de cuerpos de emergencia

El siniestro provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia. Elementos del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil de Morelos acudieron al lugar para sofocar el incendio y realizar labores de rescate.

Un total de 11 personas heridas fueron trasladadas a hospitales cercanos, donde recibieron atención médica especializada.

Cierre total de la vialidad

Debido a la magnitud del accidente, la circulación en la México-Cuernavaca fue cerrada de manera total durante varias horas. El cierre permitió realizar las labores de control del fuego, la atención a las víctimas, las diligencias periciales y el levantamiento de los cuerpos.

A las tareas de auxilio se sumaron elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos (CEPCM), quienes trabajaron de manera coordinada con otras corporaciones para mitigar riesgos y restablecer la seguridad en la zona.

Investigación en curso

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades. De forma preliminar, se informó que el camión de pasajeros pertenecería a una línea conocida como “los Morados”; sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente.

