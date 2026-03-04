Fiscalía de Morelos confirma que cuerpo hallado es de la joven Kimberly Joselin

GENERANDO AUDIO...

Caso de Kimberly Joselin causó movilización. Foto: Cuartoscuro

La Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó que el cuerpo localizado durante las diligencias de búsqueda corresponde a Kimberly Joselin, tras los estudios realizados por la Coordinación General de Servicios Periciales en las últimas horas.

La identificación fue comunicada primero a la familia, antes de hacerse pública. El caso había generado movilización y preocupación en la comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y en distintos sectores de la entidad.

Fiscalía promete justicia y descarta impunidad

El fiscal general, Fernando Blumenkron Escobar, aseguró que el caso no quedará impune.

“Kimberly tendrá justicia. No habrá impunidad”, expresó, al reiterar que la investigación se ha conducido bajo el principio del debido proceso y con respeto a la dignidad de la víctima y sus familiares.

El funcionario sostuvo que desde que se denunció la desaparición ante el Ministerio Público, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada activó los protocolos correspondientes para su localización.

Hay un probable responsable en prisión preventiva

Como parte de los actos de investigación, en los que participaron instituciones de la Mesa Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, se logró identificar a un probable responsable, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva, en espera de que un juez determine su situación jurídica.

El fiscal indicó que la carpeta se integra con perspectiva de género y con el compromiso de agotar todas las líneas de investigación.

Indignación social y exigencia de justicia

La desaparición de Kimberly generó indignación y una exigencia pública de justicia. Blumenkron Escobar reconoció el dolor de la familia y de la comunidad universitaria, al señalar que esa exigencia es necesaria para avanzar hacia una sociedad libre de violencia.

La Fiscalía reiteró que mantendrá comunicación con los familiares dentro de los márgenes que permite la ley, mientras continúan las diligencias correspondientes.

