Marchan universitarios para exigir justicia por Kimberly Jocelyn

Universitarios marchan en Morelos por caso Kimberly Jocelyn Foto: Óscar Guadarrama



Integrantes de la comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) salieron este martes a las calles de Cuernavaca para exigir justicia en el caso de Kimberly, joven universitaria desaparecida y presuntamente asesinada.

En la marcha participaron, además de estudiantes, trabajadores académicos, administrativos y tambiénla rectora de la máxima casa de estudios de Morelos, quienes se sumaron a la exigencia del esclarecimiento del caso.

Kimberly desapareció el viernes 20 de febrero cuando se encontraba dentro del campus universitario y aunque ya hay un presunto responsable detenido, no se ha logrado esclarecer la ubicación de la joven.

Investigación por Kimberly Jocelyn presuntamente asesinada

Además, la tarde del lunes, autoridades localizaron el cuerpo sin vida de una persona en la zona de búsqueda de la joven encontrando, también, pertenencias de Kimberly, como ropa y objetos, lo que hace suponer que se trata de ella, aunque aún se deben realizar los exámenes periciales para determinar la identidad de los restos.

La Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos Viridiana Aydeé León Hernández mencionó:

“Insistimos: ayer, después que se mostraron esas comunicaciones, inmediatamente hablé con el fiscal y le dije: por favor, hágannos saber, y nos dijo: no, no hay una confirmación, estamos, y es a través de la familia, estamos en sus procesos, y tienen que seguir todas sus investigaciones y solamente lo que está expresado en su comunicado, es lo que hay”.

Marcha en Cuernavaca por Kimberly Jocelyn desaparecida

La marcha llegó a la Plaza de Armas de Cuernavaca donde, en el centro de la misma, fue colocada una butaca vacía en alusión a la falta de la joven.

Ahí realizaron un pase de lista, donde se escuchó el nombre de la joven. Pase de lista: Ramos Beltrán Kimberly Joselyn, Presente.

Después, uno por uno de los participantes, colocó una flor blanca en esa butaca para después retirarse.

Seguridad en la UAEM tras desaparición de Kimberly Jocelyn

Aunque Kimberly desapareció cuando se encontraba en el campus universitario, la rectora aseguró que los estudiantes no están en riesgo, ya que se han activado diversos protocolos de seguridad.

La Rectora León Hernández indicó lo siguiente:

“Reforzaremos, no es un sentido de futuro, estamos, ya la Comisión de Seguridad Universitaria en sesión permanente, ya están las acciones prioritarias en temas de seguridad, se está valorando la empresa de seguridad que hay en este momento, estamos colocando el mayor presupuesto que podamos dar, pero también haciendo una solicitud de ampliación, queremos también ampliar la seguridad con los Venados, que lo que hacen es asistencia, estamos ya también con nuestra aplicación de Campus Digital y que se está incorporando el botón de alarma”

Los análisis periciales continúan para, una vez terminados y confirmados, dar a conocer si los restos son de Kimberly o de otra persona.

