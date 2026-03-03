Hallan sin vida a Kimberly Joselin Ramos, estudiante reportada como desaparecida en Morelos

GENERANDO AUDIO...

Kimberly Jocelin es encontrada sin vida en Morelos. Foto: Fiscalía Morelos

La Fiscalía de Morelos informó que el cuerpo de la estudiante Kimberly Joselin Ramos, de 18 años, fue localizado en un predio cercano a la UAEM (Universidad Autónoma del Estado de Morelos), donde estudiaba.

Durante esas diligencias fue ubicada la vivienda de uno de los presuntos responsables, identificado como Jared Alejandro, donde autoridades encontraron la INE y la bolsa de la joven reportada como desaparecida desde el 20 de febrero

Investigación y detención del presunto responsable

De acuerdo con medios locales, el cuerpo fue encontrado en una zona boscosa tras una investigación en la que se localizaron prendas similares a las que Kimberly portaba el día de su desaparición.

Tras estos hechos, la Fiscalía General del Estado de Morelos informó sobre la detención del presunto implicado.

Un juez de control impuso prisión preventiva como medida cautelar a Jared Alejandro “N” por su probable responsabilidad en el delito de desaparición de persona cometida por particulares agravada, en perjuicio de Kimberly Joselin Ramos Beltrán.

La Fiscalía reiteró que la localización de la joven era una prioridad y confirmó que continúa el operativo interinstitucional en el que participan autoridades de los tres órdenes de gobierno, en coordinación con la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad.

Universidad emitió posicionamiento

La UAEM emitió previamente un comunicado para exigir la aparición de la estudiante y señaló que mantenía coordinación con autoridades y familiares durante el proceso de búsqueda.

El caso causó consternación en la comunidad universitaria y en la sociedad morelense, mientras las autoridades continúan con la investigación. Antes, estudiantes del campus realizaron una marcha para exigir la localización de Kimberly Joselin Ramos.

