Fuertes imágenes: motociclista choca de frente al rebasar en la México-Cuernavaca

En la México-Cuernavaca se captó un accidente fuerte. Foto: Gettyimages/Ilustrativa

En la autopista México–Cuernavaca, un grupo de motociclistas protagonizó un fuerte accidente luego de que uno de los riders se estrelló contra la parte trasera de un vehículo.

Impresionante video en la México–Cuernavaca

El video fue compartido en diversas cuentas de redes sociales, entre ellas la de @RaulGtzNR, donde se muestra la alta velocidad a la que circulaban los motociclistas. Durante el trayecto, los riders rebasaron a los automovilistas tanto por la izquierda como por la derecha.

En cuestión de segundos, la escena se tornó crítica. El motociclista que encabezaba el grupo realizó un rebase por la izquierda, recostó la moto en una curva y después intentó adelantar a otro vehículo por el carril derecho.

Gritos de dolor tras el impacto

Debido a la velocidad, el conductor no logró frenar a tiempo y se impactó contra la parte trasera de un automóvil que cambió de carril. Tras el choque, el rider cayó sobre la carpeta asfáltica y se deslizó varios metros. Otro motociclista que circulaba detrás tampoco logró detenerse y pasó por encima de él o de su acompañante, pues, en la toma no se distingue si son dos.

En las imágenes se aprecia que, por el carril izquierdo, pasó una pareja de motociclistas, mientras que otros riders también perdieron el control y cayeron sobre la pista, debido a la ineficiencia del frenado a alta velocidad. Algunos automóviles resultaron involucrados en el percance.

Los gritos de dolor y la angustia quedaron registrados en el video. Para evitar un accidente mayor, varios motociclistas movieron rápidamente las unidades que quedaron tiradas sobre la vía. También se observa a personas lesionadas: una permanecía tendida en el acotamiento y otra caminaba con dificultad.

Aunque no se precisó la fecha exacta del incidente, el material evidenció el riesgo constante que se vive en la autopista México–Cuernavaca, una vía donde cada fin de semana se registran accidentes relacionados con el exceso de velocidad. Desde el año pasado se anunciaron operativos para prevenir este tipo de hechos; sin embargo, los percances continúan ocurriendo.

