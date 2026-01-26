Otra vez: alcohol desata peleas en el Carnaval de Jiutepec

GENERANDO AUDIO...

En Morelos, se presentaron peleas en el Carnaval de Juitepec. Foto: Gettyimages

En Morelos, inició la temporada de carnavales y con ella se registraron peleas, luego de que en redes sociales se viralizaron varios videos en los que la violencia fue protagonista en el Carnaval de Jiutepec.

Videos de las peleas en Carnaval de Jiutepec

Medios locales retomaron las grabaciones difundidas en redes sociales. En uno de los videos se observa a dos jóvenes, uno vestido de negro y otro con playera blanca; de acuerdo con las imágenes, el consumo de alcohol habría desbordado los ánimos.

ADVERTENCIA, el siguiente video contiene imágenes de violencia, se recomienda discreción:

En el lugar se encontraban dos grupos y, de manera repentina, los involucrados se liaron a golpes. Tras varios intercambios, elementos de seguridad intervinieron para separar la pelea.

Más pleitos

Otro metraje fue captado en el Carnaval de Jiutepec, donde el altercado ocurrió durante la tarde del día anterior. En esta ocasión, los sujetos estuvieron a punto de enfrentarse, pero las personas que los acompañaban lograron detenerlos.

Uno de los involucrados, aparentemente bajo los efectos del alcohol, realizó señas de burla contra su adversario, quien decidió retirarse antes de que se llegara a los golpes. Estos videos no fueron los únicos, ya que en otro se observó un conato de bronca en el que también intervinieron mujeres.

Cada temporada de carnavales se presentan este tipo de actitudes. Vecinos de la zona señalaron que el consumo excesivo de alcohol, sumado al ambiente festivo, provoca que algunas personas perdieran el control.

Uno de los principales retos será el Carnaval de Tepoztlán, al tratarse de uno de los más visitados y donde la venta excesiva de alcohol fue señalada como uno de los principales problemas.

