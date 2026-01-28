Carnaval de Tepoztlán 2026 prohibirá venta y consumo de alcohol en vía pública

GENERANDO AUDIO...

El Carnaval de Tepoztlán es en febrero. Foto: Gettyimages / Ilustrativa

En Morelos, se acerca el Carnaval de Tepoztlán, que se realizará del 14 al 17 de febrero, y no se permitirá la venta ni el consumo de alcohol en la vía pública, informó Perseo Quiroz, alcalde del municipio.

No es la primera vez que se aplica este tipo de medida, pues con la restricción se busca prevenir riñas y hechos de violencia relacionados con el consumo de alcohol.

“Volveremos a emitir el acuerdo para que no haya venta de alcohol en la vía pública y estamos haciendo las peticiones a la Mesa de Seguridad para contar con el apoyo de la Guardia Nacional y de la Defensa; además, contrataremos seguridad adicional”, señaló el edil.

Los elementos contratados realizarán filtros de revisión para evitar al máximo cualquier incidente. Se prevé la asistencia de alrededor de 120 mil personas durante el Carnaval de Tepoztlán.

Peleas en Carnaval de Jiutepec

Estas medidas se implementaron tras los hechos de violencia registrados en el Carnaval de Jiutepec, donde se difundieron videos de peleas en las que participaron tanto hombres como mujeres.

El Carnaval del Pueblo Mágico de Tepoztlán es una de las celebraciones más representativas de Morelos. Además de ser una expresión de alegría, representa una ventana a las tradiciones y raíces ancestrales de la comunidad.

La festividad resalta la gastronomía, la naturaleza y el misticismo del municipio, reflejando la identidad cultural de este Pueblo Mágico, indicó el Gobierno del estado.

