Detienen al “Charro” por cobro de piso en el Mercado Morelos en Puebla

GENERANDO AUDIO...

El “Charro”, presunto extorsionador en Puebla. Foto: @SSPGobPue

El “Charro” presunto operador de La Familia Michoacana, señalado por dedicarse al cobro de piso a comerciantes del Mercado Morelos, fue detenido durante un operativo conjunto de fuerzas estatales y federales en la ciudad de Puebla.

¿Qué se sabe de la detención en Puebla?

El hombre fue identificado como José Santiago “N”, de 37 años, alias el “Charro”, quien presuntamente extorsionaba a comerciantes y distribuidores de carne que laboran en ese centro de abasto ubicado al norte de la capital poblana.

La captura ocurrió en la junta auxiliar San Jerónimo Caleras, luego de diversos reportes ciudadanos realizados al número de denuncia anónima 089, lo que permitió a autoridades estatales y federales ubicar al presunto implicado, informó Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla.

Durante la intervención, elementos de la SSP de Puebla y de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron un arma de fuego tipo AR-15, cartuchos útiles, envoltorios con presuntas sustancias ilícitas, dinero en efectivo y una camioneta con remolque.

Tras la detención, las autoridades exhortaron a comerciantes y ciudadanos a denunciar en caso de reconocer al detenido como responsable de otros delitos, especialmente relacionados con extorsión.

Desde inicios del año, muchos locatarios han reportado el cobro de piso en el Mercado Morelos. Además, no es la primera vez que se registran hechos delictivos en el lugar, pues en uno de los locales se localizaron restos humanos en una fosa clandestina.



¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.