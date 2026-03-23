Cierre en el km 66 de la México-Cuernavaca por accidente; se reporta un muerto

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El km 66 de la México-Cuernavaca está cerrado. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En el kilómetro 66 de la autopista México-Cuernavaca se registró un accidente, por ello, la circulación se cerró en ambos sentidos, informó Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe).

Accidente en la México-Cuernavaca

La dependencia explicó que la circulación se cerró por la volcadura de un tracto camión en dirección Cuernavaca, sin embargo, por el accidente se decidió cerrar ambos sentidos. Extraoficialmente, se reportó que el conductor de un auto particular perdió la vida, pues, la caja de la unidad le impactó.

“Autopista México-Cuernavaca, km 66. Cierre a la circulación en ambos sentidos por atención de accidente (volcadura de tracto camión). Dirección Cuernavaca, se da vialidad por el Campamento La Pera Capufe”.

Más accidentes en la México-Cuernavaca

En ese sentido, Caminos y Puentes Federales indicó que se tienen afectaciones en:

Km 66, continúa cierre a la circulación en ambos sentidos por atención de accidente (servicios periciales). Dir. Cuernavaca, se da vialidad por el Campamento La Pera CAPUFE.

Km 71, dirección CDMX. Continúa cierre en la gaza de incorporación de la Aut. La Pera – Cuautla

Km 80, dirección CDMX. Carga vehicular en la gaza de salida a la Ciudad de Cuernavaca (Glorieta La Paloma de la Paz)

Autoridades siguen realizando las maniobras correspondientes en el km 66 donde el camión perdió el control y afectó a un auto particular.

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